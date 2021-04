Pandemi ve bahar enerjinizi tüketmesin

Baharla birlikte meydana gelen ısı değişiklikleri ve havadaki negatif yüklü iyonların artması biyoritmimizi olumsuz etkiler. Dolayısıyla kendimizi yorgun ve moralsiz hissederiz. Bugünlerde pandeminin de etkisiyle pek çok kişinin kendini daha yorgun ve moralsiz hissettiğini ayrıca eklem ağrılarından yakındığını belirten Uzman Diyetisyen Sevil Nas Şan bu sorunlarla başa çıkma yollarını şöyle anlattı:

ÖNCE BUNLARI YAPIN

Bazı fiziksel aktivite programları, uyku düzeni ve beslenme önlemleri ile bahar yorgunluğundan kolayca kurtulabilirsiniz.

– Öncelikle gün içinde yatma ve uyanma saatlerinizi ayarlayın. Geç saatlerde yatıp geç saatlerde kalmak biyolojik saatimize uygun olmadığından sizi daha yorgun hissettirecektir.

– Kahvaltı saatinizi geç vakitlere bırakmayın. Metabolizmamız en hızlı sabah 07:00-10:00 arası çalışır, bu saatlerde yapacağınız kahvaltı ile daha zinde bir gün geçirmeniz kolaylaşmış olur.

VİTAMİNSİZ KALMAYIN

– Günlük içilen su miktarına diğer sıvılardan bağımsız olarak dikkat edin, ortalama 2-3 litre sadece su için.

– Özellikle antioksidan vitamin ve mineral içeren (A-D-E vitaminleri, selenyum ve çinko) besinlerden her gün düzenli olarak tüketin. Bunun için her gün 15 adet çiğ fındık veya badem veya 3-4 tam ceviz, 2-4 porsiyon taze mevsim meyvesi, günde 1 öğün pişmiş yeşil yapraklı sebze, her öğün çiğ mevsim sebzesi ve haftada 2 gün kuru baklagil tüketin.

YÜRÜYÜN YA DA DANS EDİN

– Hangi aktiviteyi yapmayı seviyorsanız, her gün olmasa bile haftada 3-4 gün en az 30-60 dakika hareket edin. Bu yürüyüş, aerobik, pilates, yoga, bisiklet veya evde dans etmek gibi bir aktivite olabilir.

– Alkol, sigara ve aşırı kafein tüketmemeye çalışın. Herhangi bir rahatsızlığınız yoksa günde 2 fincan kahve içebilirsiniz. Çayı açık ve limonlu tercih edin. Örneğin, rezene, papatya hibiskus gibi rahatlatıcı bitki çayları tercih edin.

ÖĞÜN ARALARINA DİKKAT

– Uzun saatler aç kalmak kan şekeri düşüklüğüne, huzursuzluk ve yorgunluk hissine yol açacağından öğün aralarını 3 saatten uzun tutmamak beslenmeyi de az ve sık öğünler halinde ayarlamak gerekiyor. Doygunluk hissi sağlamak için; başka işlerle uğraşarak, ayaküstü atıştırma şeklinde veya televizyon seyrederken yemek yenmemeli. Sofrada oturarak, küçük lokmalar halinde, iyi çiğneyerek yemek yemeye özen gösterilmeli.

SAĞLIKLI BİR İÇECEK

Malzemeler: 1 bardak kefir, 1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu, 2 dilim ananas, 1 tutam taze nane, 15 badem.

Yapılışı: Tüm malzemeleri rondodan geçiriyoruz

SAĞLIKLI BIR ÇORBA

Malzemeler: 1 küçük boy lahana, 2 orta boy soğan, 2 diş sarımsak, yarım demet maydanoz, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 orta boy domates, 1 Türk kahve fincanı kadar kırmızı mercimek, az tuz, karabiber kimyon, kırmızıbiber, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2-3 bardak su.



Yapılışı: Yağ, soğan, sarımsak ve salçayı çok kısa ateşte karıştırdıktan sonra 2-3 bardak suyu ve lahanayla mercimeği ilave edin. Yumuşamaya başlayınca maydanozu ekleyin. Piştikten sonra blendırdan geçirin.

DETOKS MENÜSÜ

– Sabah: Limonlu yeşil çay, fesleğen, taze nane, dereotlu maydanozlu 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı salata, 4 yemek kaşığı lor peyniri, 1-2 dilim tam tahıllı ekmek, 3 tam ceviz, 1 porsiyon taze meyve



– Öğle: 2 kase çorba



– ARA: 1 bardak kefir 15 badem 2 kuru kayısı



– AKŞAM: 1 orta boy balık veya 8 kaşık kuru baklagiller, 4-5 kaşık buharda sebze, salata (mısırsız 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, yarım limon), 2-3 kaşık bulgur veya karabuğday pilavı



– ARA: 1 porsiyon taze meyve