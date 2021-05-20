Panik atak nedir? Belirtileri nelerdir?

21.yy'da en çok görülen hastalıklarından biri olan panik atak, hastanın gerek iş hayatını gerek özel hayatını aksatabilecek hastalıklardan biridir. Panik atağın oluşturduğu korku üzerine Uzman Psikolog Özge Genlik önemli açıklamalarda bulundu.

Panik atak tam olarak nedir?

Panik atak, kaygı (anksiyete) bozuklukları arasında yer alan; aniden, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan yoğun korku duygulanımının eşlik ettiği ve yoğun bir içsel sıkıntının hissedildiği duygu durum bozukluğudur. Panik atak, kişinin nefes almayı unutacak kadar kendi benliğinden ayrışma halidir ve aynı zamanda panik bozukluk beynin ve kalbin isyanıdır.

Duygusal olarak bu hastalık insanı nasıl zorlar?

Beyine yeterince kan gitmediğinde sürekli olarak sempatik sinir sistemi uyarılmakta bu da bedenin aşırı enerji harcamasına sebebiyet vermektedir. İfade edilmemiş, hissiyatlara göre eyleme dökülemeyen duygulanımların birikmesi de kalp yorgunluğuna sebebiyet vermektedir. Gönül yorgunluğu ile zihinsel düşünce sistematiğinin sürekli aktif olduğu hal durumlarında; beden isyan ederek organizmayı koruma ve hayatta tutma amaçlı ataklar iletmektedir.

Hastalık insanı neyi hatırlattırıyor?

“Panik atak”ın mesajı: ‘Kendin ile buluş. Duygularının, bedeninin ve düşüncelerinin farkında ol ve kalbinin ritmi ile eylemlerini tezahür ettir.’

Panik atak hastalığı en çok kimlerde görülür?

Panik atak, genellikle “gelecek kaygısı” taşıyan ve “özgüven” sorunu olan kişilerde görülür. Panik atak için “Öz”e güvenmek; her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna tamamen teslim olunduğunda ve bırakabilmeyi öğrendiğimizde gerçekleşir. Sürekli zihinsel boyutta “-meli, -malı” lar ile arkadaş olan ve zihnindeki senaryoyu gerçekleştirmeye çok fazla çaba harcayan kişilerin panik bozukluk deneyimleme ihtimali daha yüksektir. Ayrıca, araştırmalara göre; birinci derece akrabaları panik bozukluk geçirmiş kişilerin panik bozukluk deneyimleme ihtimali ailesinde hiç panik bozukluk deneyimi olmayanlara göre %80 daha fazladır.

Anksiyete bozukluğuna sebep olan, korkuyu/kaygıyı çoğaltan panik atak belirtileri

Nefes darlığı

Vücutta hızlıca oluşan uyuşukluk hissi

Güvensiz hissetme

Çarpıntı veya düzensiz kalp atışı

Titreme

Boğulma hissi, boğazda gerginlik

Mide bulantısı

Karın rahatsızlığı

Yabancılaşma duyguları

Göğüs ağrısı

Ölme korkusu

Kontrol kaybetme korkusu

Panik atak sırasında ne yapılmalı?

Panik atak sırasında; ilk yapılması gereken tüm konsantrasyonun “nefes” e yönlendirme yapılmalı. Kişi, nefes alış süresini uzattıkça ve tüm bilinci ile nefes ile bir olduğunda tüm beden rahatlayacak, beynin parasempatik sinir sisteminin aktif olması ile beraber zihinsel, duygusal ve fizyolojik boyutta “dinginlik” hali deneyimlenecektir. Ardından kişi, kendisi ile konuşmalıdır. Kendi kendisi ile olan içsel diyaloğunda benliğine dair olumlu cümleler kurması duygusal bedeni rahatlatacaktır. İnsan önce kendi sesine inanır, rahimde ilk temas ettiğimiz ses “kendi sesimiz”dir; bu bağlamda kendimiz ile kurduğumuz içsel diyaloğun rahatlatıcı olması önemlidir.