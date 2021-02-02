Prof. Dr. Gülden Ersöz: Pandemide kritik bir döneme girildi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Prof. Dr. Gülden Ersöz, tehdit oluşturan güncel SARS-COV-2 mutasyonlarının varyantları hakkında değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Ersöz, pandemide kritik bir döneme girildiğini söyledi. Avrupa'nın şu an bu durumu yaşadığını belirten Prof.Dr.Ersöz, onların deneyimine göre hızlı güncellemeler yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Virüslerin, özellikle de koronavirüsler gibi RNA virüslerinin çoğalması ve yayılması sırasında genomlarında mutasyonlar geliştiği bilgisini veren Prof. Dr.Ersöz, “SARS-CoV-2 mutasyonlarının dünyada yayılmakta olduğu ve küresel bir tehdit oluşturduğu görülmektedir. Mevcut ve ortaya çıkabilecek yeni varyantların izi sürülmeli ve yayılmalarını engellemek için uygulanmakta olan önlemler sıkılaştırılmalı; yeni varyantların fenotipik özelliklerinin gerekli kılacağı ek önlemler alınmalıdır. Başlıca risk bulaşıcılığın artmış olmasıdır. Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi, bu varyantların topluma girme ve yayılma olasılığını “çok yüksek” olarak değerlendirmektedir. Bulaşıcılığın artmasının sonuçları olarak özellikle ileri yaştakiler veya eşlik eden hastalıkları bulunanlar olmak üzere tüm yaş gruplarında hastaneye yatışlar ve ölüm hızları artabilir” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Aşı yapılan kişi taşıyıcı olabilir

HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

Varyantların ortaya çıkmasının en önemli sebebinin virüsün insanlar arasında çoğalarak dolaşması olduğunu vurgulayan Prof.Dr.Gülden Ersöz, şu uyarılarda bulundu:

“Her bir COVID-19 vakasının engellenmesi kritik önemdedir. Aşılama ve kısıtlama tedbirlerinin yanı sıra aktif takip yapılması varyant virüse karşı en etkili önlemlerdir. Mevcut laboratuvar ve test kapasitelerinin güçlendirilmesi, doğru maske kullanımı, fiziksel mesafe, el hijyeni kurallarına uyum, kapalı alanda 15 dakikadan fazla çok kişiyle bulunmama, mümkün olduğunca evde kalma, gereksiz seyahatleri erteleme, kapalı ortamların iyi havalandırılması, önerilen izolasyon ve karantina sürelerine mutlak uyumun sağlanması. Ülke şartlarına uygun doğru, etkin ve hızlı veri üretilmesi ve paylaşılması, ülkeye girişte test uygulaması, özellikle riskli ülkelerden girişleri takiben ek olarak 10 günlük karantina ve test tekrarı ile negatiflik aranması gerekir. Şehirlerarası ulaşımın özellikle varyant saptanan iller için zorunlu nedenler dışında kısıtlanması ve sıkı takibi, COVID-19'un toplumdaki yayılma hızı, bulaşma dinamikleri ve hastalık şiddetindeki olası değişikliklerin şehir bazında yakın izlem ile erken fark edebilmesini sağlayacak sistemlerin kurulması. Toplumda aşılanmışlık ve bağışıklık oranlarının henüz yeterli düzeylerde olmamasından dolayı uygulanmakta olan sıkı kısıtlama tedbirlerinin gevşetilmesi konusunda son derece temkinli olunması. Tedbirlerin Haziran 2020'deki gibi birdenbire kaldırılmaması, kademeli ve yerel dinamikleri gözeten bir gevşeme politikasının hayata geçirilmesi.”