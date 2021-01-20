Prof. Dr. Turhan: Corona aşısı her yıl yapılabilir

Küresel yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının uygulaması kapsamında öncelik değerlendirmesinde ilk sırada yer alan sağlık çalışanları için aşı uygulaması kısa süre önce başlamıştı. Bu çerçevede Türkiye'nin en önemli hastaneleri arasında yer alan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan koordinatörlüğünde Covid-19'a karşı 2 bin 500 sağlık çalışanına aşı uygulaması tamamlandı.

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan, şuana kadar 2 bin 500 sağlık çalışanına aşıyı uyguladıklarını kaydetti.

CİDDİ BİR YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Aşı bölümlerinin hastalardan ayrı bir blokta olduğunun altını çizen Özge Turhan, “Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda 25 oda düzenledik. Bu odalarda 25 tecrübeli hemşiremiz görev yapıyor. Onlarla birlikte gayet düzenli bir şekilde aşıları yapıyoruz. Şuana kadar yaptığımız aşılamada ciddi bir yan etki görmedik. Sadece bir iki kişide döküntü benzeri bir şey oldu. Oda beklenendi. Ciddi bir yan etki görmedik, 2 bin 500 kişide” diye konuştu.

“NE KADAR ÇOK AŞI YAPARSAK SALGIN O KADAR ÇABUK BİTER”

Daha önceki katıldıkları FAZ 3 çalışmasında da 10 bin kişinin aşı yaptırdığını dile getiren Turhan,“ Orada da ciddi bir yan etki yoktu sonuçlar benzerdi. Pandemiden çıkabilmek için herkesin aşı olması gerekiyor. Ne kadar çok aşı yaparsak salgından o derece çabuk çıkarız diye düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

“65 YAŞ VE ÜZERİ ÖNEMLİ”

Aşıda kişiden kişiye koruyuculuğun değişebileceğine değinen Turhan, “ Grip aşısında da 65 yaş üstünde koruyuculuk düşüyor. Covid-19 aşısında da belki öyle olacak. Ama sonuçta pandemiden en çok etkilene kesim onlar. Ve mutlaka aşı olmaları gerekiyor. 65 yaş üstünün hem kendi sağlıkları hem de salgından biran önce çıkmak için önemli.” ifadelerini kullandı.

“CORONAYLA YAŞAMAYA ALIŞACAĞIZ”

Korona virüs sürecinde aşı dahi olunsa, maske, mesafe, hijyen kurallarına önem gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Turhan,“ Daha ne kadar sürecek, her yıl aşı olacak mıyız? Bunların hepsini yaşayarak öğreneceğiz. Her yıl grip aşısı gibi her yıl aşıyı muhtemelen olacağız. Bir süre coronoyla yaşamaya alışacağız. Zaten daha önce de korona vardı ama bu farklı bir türü. Ama burada aşı kadar etkili durum maske, mesafe ve el hijyenidir” ifadelerini kullandı.

“EMZİREN ANNELER AŞI OLDU”

2 bin 500 sağlık personellerinde bir sorun yaşamadıklarını yineleyen Özge Turhan, “Ulaşabilen herkesin aşıyı olmasını öneriyorum. Emziren ama aşı olmak isteyen personelimiz aşı oldu. Grip aşısını hamilelere emzirenlere öneriyoruz. Bu aşı daha çok yeni olduğu için elde veri yok. Verisi olmayan bir şeyi önermek zor” dedi. (İHA)