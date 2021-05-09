Ramazana özel sağlıklı tatlılar

İncir uyutması

■ Malzemeler: 15-16 adet kuru incir, 3.5 su bardağı süt.

■ Tarifi: İncirleri sıcak suda yıkayıp küp küp doğrayın. Sonra incirleri rondodan geçirin. Sütü yoğurt mayalama kıvamına gelene kadar ısıtın. Sonra sütü incirlerin üzerine döküp blenderla biraz parçalı kalacak şekilde karıştırın. Sonra kuplara alın ve 3 saat üzerini kapatıp bekleyin. 3 saat sonra buzdolabına koyup 2 saat soğumasını bekleyin.

Avokadolu puding

■ Malzemeler: 4 olgun avokado, 1 bardak süt, 4 yemek kaşığı bal, 3 yemek kaşığı doğal kakao, taze veya dondurulmuş yaz meyveleri.

■ Tarifi: Tüm malzemeleri puding kıvamına gelene kadar 5 dakika süreyle blenderdan geçirin. Soğuması için 2-3 saat buzdolabında bekletin. Soğuduktan sonra meyvelerle servis yapın.

Şekersiz supangle

■ Malzemeler: 750 ml süt, 125 ml üzüm pekmezi, 2 yemek kaşığı pirinç unu, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı doğal kakao.

■ Tarifi: Pekmez dışındaki tüm malzemeleri bir tencereye alın. Kısık ateşte kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra ocaktan alıp pekmezi ekleyin ve karıştırın. Servis edeceğiniz kaplara paylaştırın. Üzerini çilekle süsleyin.

Bal kabağı tatlısı

■ Malzemeler: 500 gr bal kabağı, 3 yemek kaşığı hurma özütü, 2 adet karanfil, 5-6 yemek kaşığı tahin, 6-7 tam ceviz içi.

■ Tarifi: Bal kabaklarını dilimleyin, 3 yemek kaşığı hurma özü ve 1.5 su bardağı su ile yumuşayana kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis yaparken tahin ve ceviz ekleyin.

Ayva tatlısı

■ Malzemeler: 3 adet ayva, yarım limon suyu, 1 adet tarçın çubuğu, 2 adet karanfil, yarım su bardağı ev yapımı böğürtlen suyu/nar suyu, yarım su bardağı ile 1.5 su bardağı arası su, 1 adet kırmızı elma, 6 yemek kaşığı ceviz, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, yarım yemek kaşığı tarçın.

■ Tarifi: Ayvaları ortalarından ikiye bölün. Kabuğunu soyup, orta çekirdekli alanı çıkarıp, baş kısımlarını kesin. Kararmamaları için yarım limon suyu sıktığınız temiz su içinde beklemeye alın. Bu esnada 1 avuç kabuk ve 10-12 çekirdek ayırıp, ayvaları geniş bir tencereye alın. Kabuk ve çekirdekleri de üzerine gezdirin. 1 adet tarçın çubuğu ve 2 adet karanfili; yarım su bardağı böğürtlen suyu ve yarım su bardağı temiz su ekleyerek kapağını kapatın. 10 dakika orta ateşte fokurdayana kadar pişirdikten sonra altını kapatıp 20 dakikada kısık ateşte olmak üzere toplam 30 dakika pişmeye bırakın. Elmayı doğrayıcıyla kabaca parçalarına ayırın. Cevizleri de doğrayıcıyla un ufak olana kadar çekin. Elma, ceviz, tarçın ve kuş üzümlerini derin bir kapta karıştın. Ayvaların 30 dakikası dolduktan sonra bu harcı birer yemek kaşığı olacak şekilde ortalarına yerleştirin. Harç ekledikten sonra 20 ila 30 dakika arası daha kısık ateşte pişirin. Bu esnada suyu çekilirse azar azar su ekleyin.