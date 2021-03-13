Rasim Öztekin’in ölümü sonrası yeniden gündeme geldi: Yüzde 15 artış var!

Tam 1 yıldır hayatımızda olan corona virüsü salgını, Türkiye’de 29 bin 290 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak, son 1 yılda Türkiye’de ölüm sayılarının artmasının tek nedeni, bu virüse yakalanmış olmak değil. Bir başka neden ise virüse yakalanma korkusu…

Usta sanatçı Rasim Öztekin’in vefatının ardından yakın arkadaşı sanatçı Demet Akbağ’ın, “Corona sebebiyle olması gereken bir ameliyatı ihmal etmiş” açıklamaları pandemi döneminde hastanelere gitme korkusunu tekrar gündeme getirdi.

Salgın dolayısıyla hastanelerden uzak duran ve şikayetleri olmasına rağmen, doktora başvurmaktan çekinen kişilerin sayısı, her geçen gün artıyor. Özellikle hayati önem taşıyan kalp rahatsızlıklarına bağlı hastalıklarda, tedavi için geç kalınması, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor.

Yapılan araştırmalar ise, Türkiye’de pandemi döneminde evde ani ölüm riskinin yüzde 15 artığını gösteriyor. Şikayetleri olmasına rağmen acile giden hasta sayısında da, yüzde 50 azalma var.

“ACİLE GİDEN HASTA SAYISI YÜZDE 50 AZALDI”

Kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Pandemi döneminde iki önemli sorun var. Birisi, şikayeti olan hastalar corona korkusundan acile gitmeye çekiniyor. Bir de kalp hastalıklarının daha sık görüldüğü 65 yaş üstü hastalar için sokağa çıkma kısıtlamaları var. İnsanlar, ileri yaştaki hasta grubu için ekstra endişe ediyor. Aynı zamanda kendileri için de acile gitmekten çekiniyorlar. Bu, hastaların şikayetlerinin gizlenmesini ve ciddi problemler olmadıkça acile gitmelerini engelliyor. Ancak biz defalarca uyarıyoruz. Pandemi döneminde Türkiye’de evde ani ölüm riski yüzde 15 artmış, acile giden hasta sayısı yüzde 50 artmış” dedi.

“ACİLE VE DOKTORA GİTMEKTEN ÇEKİNMEYİN”

Prof. Dr. Köksal, özellikle kalp pili olan hastaların rutin kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi:

“2 risk grubu var, birincisi pandemi dolayısıyla hastaneye gidip enfekte olmak istemeyen hasta grubu var. İkincisi de 65 yaş ve üstü risk altındaki insanların doktora gitmemeleri var. Siz kas problemini, basit enfeksiyonlarınızı belki ihmal edebilirsiniz ama kalp problemini ihmal etmemeniz lazım. Göğüste yanma, göğüs ağrısı, çarpında, nefes darlığı veya mevcut şikayetleriniz artmaya başladıysa mutlaka hastaneye gitmeniz lazım.”

“Kalp pilinin belli bir ömrü var ve 6 ayda bir kontrol edilmesi gerekiyor. Hem bir sorun olup olmadığı, hem de kalp pilinin ömrünün dolup dolmadığı konusunda. Bunlar ihmal edilmemesi gereken şeyler. Göğüs ağrınız ve nefes darlığınız var ama artıyorsa ya da yeni başlıyorsa, sırt ağrısı keskinse, damar yırtılması neden olabilir, Doğan Cüceloğlu’nda olduğu gibi”

“Ve özellikle kalp piliniz varsa, rutin kontrollerinizi aksatmamanız lazım. Çünkü pandemi hastaneleri ayrı, covid hastaları ayrı değerlendiriliyor. Acile ve doktora gitmekten çekinmeyin çünkü geri dönüşü olmayan sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bundan dolayıdır ki ani ölümler arttı.”

“AMELİYAT OLMA ŞANSINIZI KAYBETTİNİZ’ DİYEBİLİRİZ”

Prof. Dr. Köksal, şikayetleri olmasına rağmen hastaneye gitmek için salgının bitmesini bekleyen hastaların, iki ciddi sorunla karşı karşıya kalabileceğini vurguladı:

“Bunlardan biri, hastalığın daha ağırlaşması, geçirilen sessiz kalp krizleri ve kapak problemlerine bağlı yorulan kalpler, hastaların pandemi sonrası hastaneye gittikleri zaman daha yüksek riskli ameliyat olmalarına neden olacak. Veya biz diyeceğiz ki, ‘Üzgünüz, ameliyat olma şansınızı kaybettiniz. Belki bundan sonra yapılacak tek şey kalp nakli.”

“Çünkü zaman, kalp hastalarının aleyhine işliyor. Damar yapısı daha da bozuluyor, kalp daha da yoruluyor. Ve maalesef ameliyat olasında, yüzde 1-2 riskle ameliyat olacakken, bu riskler yüzde 15’leere kadar çıkabiliyor. Kalp şikayetlerini, rahatsızlıklarını, pil kontrolünü veya rutin kardiyoloji kontrollerini ertelemek, sonuçta daha ciddi sorunlarla karşılaşmanız anlamına gelebilir. Eğer şanslıysanız, evde ani ölüm ile kalmamışsanız.”

“Kalp rahatsızlıkları olsa bile lütfen, ileri yaştaki ebeveynlerinizin şikayetlerini dinleyin. Çünkü mevcut kalp şikayetleri varsa, doktora gitmeniz gerekiyor. Aksi halde, örneklerini çok gördüğümüz üzere bir sürü olumsuz olay ile karşılaşabiliyoruz.” (DHA)

