Son dakika… Bakan Koca açıkladı: Corona virüsü aşısında yeni adım atılıyor! Yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü ve aşılama takvimine ilişkin talimatlarını aktardı.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarından 830 bin kişinin aşının ilk dozunu olduğunu ifade etti.

“Sağlık çalışanlarımıza yönelik yapılan aşılamayı Çarşamba günü itibariyle bitirelim istiyoruz. Çünkü Bilim Kurulumuzun hazırladığı plan çerçevesinde bizim aşamaları hızla takip ederek yol almamız gerekiyor” diyen Sağlık Bakanı Koca, hastalık gibi bazı istisnai durumlar sebebiyle aşısını yaptıramayan sağlık çalışanlarının sürecin devamında aşı yaptırabileceğini de sözlerine ekledi.

AŞIDA YARINDAN İTİBAREN YENİ ADIM ATILIYOR

Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçileceğini belirten Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Yarından itibaren huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde aşılamaya başlamak istiyoruz. Bütün illerde bizim bu organizasyonu güçlü şekilde yapmamız önemli. Özellikle huzurevi, bakımevi ve engelli evlerini hafta sonuna kadar tamamlamaya gayret edelim.

* Yerinde yapılan aşıdan sonra, olabilecek alerjik ve benzeri reaksiyonlara gerektiğinde müdahale etmeleri için sağlık ekibinin 1 saat kadar beklemesi gerekir.

* Ayrıca yarından itibaren 90 yaş üstünde olan vatandaşlarımızı da aşılamak istiyoruz. 90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden; aşılamalarını evinde, yerinde organize etmenizi istiyoruz.

* Sağlık ekibinin gerektiğinde müdahale yapabilecek nitelikte olması ve acil durum ekipmanıyla birlikte eve giderek yapması son derece önemli. Bunun takvimini de Cumartesi ve Pazar dahil olmak üzere hafta sonu tamamlamış olalım.

ETKİNLİK ORANI TARTIŞMAYA NEDEN OLMUŞTU

Çin merkezli SinoVac’ın geliştirdiği ve Türkiye, Endonezya ve Brezilya’da denenen corona virüsü aşısının etkililik oranı tartışma yaratmıştı.

Brezilyalı araştırmacılar geçen hafta aşının corona virüsünün hafif seyreden vakalarına karşı yüzde 78 etkinlik gösterdiğini ve ağır vakaların tamamını önlediğini açıklamışlardı.

YÜZDE 50.38 OLDUĞU DUYURULDU

Batundan Biyomedikal Merkezi Klinik Araştırma Direktörü Ricardo Palacios, Çin'in SinoVac aşısının yüzde 50,38 oranda ‘genel etkinlik' gösterdiğini duyurdu.

Endonezya, aşının yüzde 65 etkinlik gösterdiğini açıklayarak acil durumlarda kullanımına onay vermişti. Aşının etkinlik oranı Türkiye'de yüzde 91 seviyesinde açıklanmıştı.

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