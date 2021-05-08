‘Tam kapanmanın başarılı olma şansı yok’

29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci bugün açılan pazarlarla bir kez daha delindi. Vatandaşların kimisi ihtiyaçlarını almak, kimisi ise kapalı kalmaktan bunaldığı için pazar yerlerine akın etti. Sosyal mesafe kuralı yok sayıldı. Bu sürece kapanma denilemeyeceğini söyleyen TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, işçilerin, mavi yakalıların çalışmak zorunda olduğu, pazarların açıldığı bir kapanmanın kapanma olmadığını, başarı şansının bulunmadığını söyledi.

“ÇARKLAR TAMAMEN DURMALIYDI”

Bu sürece kapanma denilemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Vedat Bulut, “Tam kapanma süreci zaten delinmişti işçilerin yüzde 60'ının çalışmak zorunda kaldığı, beyaz yakalıların esnek, mavi yakalıların çalıştığı bir kapanma zaten kapanma değildi. Sosyal destek sağlanarak açık hava serbest kapalı alanlar 28 gün kapalı tutulmalıydı. Parklar açık kalıp çarklar durmalıydı” dedi.

“BAĞIŞIKLAMA YETİŞMEZSE BİR PİK DAHA YAŞANIR”

Kapanma sürecinin sonunda vaka sayısının 5000'in altına düşme şansının olmadığını söyleyen Bulut, “Tam kapanma sürecini bugün yarılamış durumdayız, sürecin başarılı olma, vaka sayılarının 5000'in altına düşme şansı yok. Bağışıklama zamanında yetiştirilemezse bir diğer pik oluşacaktır. Test sayıları düşürülerek vaka sayısını azaltmak yanlış bir uygulamadır. Testlerin yaklaşık yüzde 15-20'si 3-4 günde bir Cumhurbaşkanlığı ve bakanlar ve korumaları gibi kritik görevlerde olanlara, TBMM'de yapılıyor. Bu nedenle test sayıları yanıltıcı” ifadelerini kullandı.