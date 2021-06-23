Tarlada aşı heyecanı

Sağlık Bakanlığı, aşıya ulaşmada sıkıntı yaşayanlar için ‘yerinde aşı’ uygulaması başlattı. Organize sanayi bölgelerinden tarlada çalışan işçilere kadar bir kesime yerinde aşı yapılıyor. Yerinde aşı hizmeti Ankara’daki tarım işçilerine de sunulmaya başlandı. Mevsimlik işçilerin yoğun olduğu Polatlı ilçesinde sağlık ekipleri tarlada çalışan işçileri aşıladı. Polatlı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Yenimehmetli köyündeki 100 işçinin bulunduğu alanda yaşı uygun ve sırası gelen 18 işçiye Covid-19 aşısı yaptı.

‘YERİNDE TESPİTLERİNİ YAPIP, AŞILARINI YAPIYORUZ’

Polatlı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Adem Karamehmetoğlu, 6 bin tarım işçisinin bulunduğu ilçede işçilere ‘yerinde aşı’ hizmeti vermeye başladıklarını söyledi. Tarım işçilerinin zor şartlar altında çalıştığını söyleyen Dr. Karamehmetoğlu, “Bu zor şartlarda aşıya ulaşma süreçleri çok sıkıntılı olan kişileri bölge bölge tespit ederek, aşılarını yerinde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Karamehmetoğlu, “Toplum olarak pandemi sürecinde çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bu insanlara ulaşmak çok zor. Bu insanlar sabahın erken saatlerinde kalkıp tarlalarda çalışıyorlar. Bundan dolayı hastaneye veya herhangi bir sağlık kuruluşuna gidip corona virüsü aşısını kendilerine yaptırmaları çok zor. Bu kapsamda biz de elimizden geldiği kadar yerinde tespitlerini yapıp, aşılarını olmalarını sağlıyoruz. Yaş grubuna göre tespit ettiğimiz buradaki tüm vatandaşlarımızı aşılıyoruz. Sağlık Bakanımızın açıkladığı sayıları gördüğümüzde aşılamanın artması aşılanan kişi sayısının artması sonucunda salgında ciddi bir azalmayı görüyoruz” diye konuştu.



‘RAHATLADIK’

Aşı olan işçilerinden Müslüm Göktaş ise Şanlıurfa’dan geldiklerini söyleyerek, “Bugün aşımızı olduk. Allah razı olsun Aşı olduktan sonra rahatladık. Artık kendimizi güvenceye aldık” diye konuştu.

(DHA)

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