TTB: Aşı yok, randevu yok, algı yönetimi var

TTB Merkez Konseyi, 55 yaş için aşılamanın başlandığı duyurusu yapıldıktan sonra aşı randevu sisteminin kapatıldığını, aşılama risk grubuna dahil edilen yurttaşların ne 182'den ne de Aşıla mobil uygulamasından randevu alamadığını açıkladı.

Sahadaki hekimler ve tabip odalarından Türkiye'nin tüm bölgelerinde aşı aksamasının olduğu, yurttaşların 3 Mayıs öncesine randevu alamadığı bilgilerinin geldiğini belirtti.

“SALGI YERİNE YİNE ALGI YÖNETİLİYOR”

Aşı takviminin ve aşıların tedarikinin nasıl planlandığına dair daha sürecin başında yönelttikleri, sık sık tekrarladıkları sorulara hâlâ yanıt verilmediğini belirten TTB Merkez Konseyi, “Sağlık Bakanlığı, pandeminin başından bu yana olduğu gibi yine salgın yerine algıyı yönetmektedir. Elde yeterli aşı bulunmadığı aşikâr olmasına rağmen yeni yaş gruplarına randevu açmış, duyurusunu yapmış ve ardından aşı randevu sistemini kapatmıştır” ifadelerini kullanarak risk grubunda alındığını ve aşılanacağını öğrenen vatandaşların Aile Sağlığı Merkezleri'ne, sağlık kuruluşlarında yaşanan sıkıntıların sorumluluğunu sağlık çalışanlarında aradığını dile getirdi.

“YAŞANAN AKSAKLIKLARDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI SORUMLU DEĞİL”

Sağlık Bakanlığı'nın kötü yönetiminin sağlıkta şiddet olarak karşılarına çıktığını belirten TTB, kamuoyuna şu duyuruyu yaptı:

* Bizler tüm vatandaşlarımızın bir an önce aşılanmasını istiyoruz ve bunun için canla başla çalışıyoruz. Aşıda ve randevuda yaşanan problemlerden aksaklıklardan sağlık çalışanları sorumlu değildir.

* Sağlık Bakanlığı'na çağrımız; algı yönetmek yerine, toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için vatandaşlarımızın hakkı olan aşıyı, çalışma koşulları nedeniyle yüksek risk barındıran emekçileri de bir an önce öncelikli grupta değerlendirerek, daha fazla gecikmeksizin temin etmesidir.