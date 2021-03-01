Vaka sayısı arttı, Vali iki ailenin ismini verdi

Tüm Türkiye, bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası normalleşme adımlarının atılacağı kararları beklerken, Van'da uzun zamandır artış göstermeyen corona virüsü vaka sayısı, yasak olmasına rağmen taziyeler nedeniyle yeniden artarak gündeme geldi.

Özalp ilçesinin Çubuklu Mahallesi'nde Erzengin ailesi ve Tuşba ilçesinin Altıntepe Mahallesi'ndeki Dinç ailesinin kurduğu taziyelerle bağlantılı yeni pozitif vakalar tespit edildi. Her iki mahallede filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası vakaların görüldüğü evler karantinaya alınırken, vatandaşların kurallara uymaları için uyarılar yapıldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Van'da salgınla mücadelede yapılan çalışmalar sonrası çok iyi bir başarı elde edildiğini, normalleşme sürecine en kısa sürede geçmek için vatandaşların taziye ve diğer kısıtlamalara sıkı sıkıya uyması gerektiğini söyledi.

DEVLET ERKANI DA CENAZEYE KATILMIŞTI

YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın babası Muhammed Emin Saraç'ın Fatih Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve birçok siyasetçinin katıldığı ve salgın kurallarının hiçe sayıldığı cenaze töreni büyük tepki toplamıştı. Kendisi de cenazeye katılan Sağlık Bakını Fahrettin Koca da “Kusurluyum” direk özür dilemişti. (İHA)