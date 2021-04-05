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Yağ yakımını artıran yöntem: Sabahları spordan yarım saat önce kahve

İspanya'da yapılan bir araştırma, spor öncesi alınan kafeinin yağ yakımına etkisini ortaya koydu. Buna göre sabahları aç karnına spordan yarım saat önce içilen bir fincan kahve, yağ yakımını artırarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:13, 05/04/2021
HaberlerSağlık
Yağ yakımını artıran yöntem: Sabahları spordan yarım saat önce kahve

Dünya genelinde spor yapan milyonlarca insanın performans artırmak için en çok tercih ettiği spor takviyelerinden biri kafein. Fiziksel performansı geliştiren kafeini almanın en çok kullanılan yolu da kahve tüketmek.

İspanyol bilim insanları kahvenin sporla ilişksini mercek altına aldı. Granada Üniversitesi’nden Francisco José Amaro-Gahete ve ekibinin başı çektiği araştırmada, kilo vermek için en iyi kahve-egzersiz kombinasyonu belirlendi.

EN YÜKSEK VERİM SABAH SAATLERİNDE

Gahete ve ekibi aerobik yapan 15 erkeğin bir haftalık egzersiz programını inceledi. Bu program sırasında katılımcılara, bir fincan sert bir kahvedeki miktara eşit olan 3mg kafein verildi.

Elde edilen sonuçlara göre, sabahları spor yapmadan önce aç karnına içilen bir fincan kahve, spor sırasındaki yağ yakımını maksimum seviyeye çıkarıyor. Günün her saati faydası olduğu belirtilen bu yöntemin, sabah saatlerinde spordan yarım saat önce uygulandığında en yüksek verimi gösterdiği vurgulanıyor.

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Yayınlanma Tarihi:14:10,