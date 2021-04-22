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Yerli aşıda yeni gelişme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli aşı açıklaması... Varank, "İnsan denemelerindeki aşı adayının Faz 2 sonuçları ay sonunda Sağlık Bakanlığı’na iletilecek" dedi.

Güncellenme: 11:39, 22/04/2021
HaberlerSağlık

Kayseri’ye giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesi'nde yürütülen inaktif aşı adayı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Varank, insan denemelerindeki aşı adayının Faz 2 sonuçlarının ay sonunda Sağlık Bakanlığı'na iletileceğini belirterek, burada başarılı sonuçlar elde edildiğinde Faz-3 çalışması ve ardından seri üretimiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayı elde etmiş olacaklarının altını çizdi.

Bakan Akar da, tüm vatandaşların aşılama konusunda bilinçli olması gerektiğinin altını çizerek aşı çalışmalarının sadece savunma sanayisinde milli ve yerlilik olarak değil, aynı zamanda tüm alanlarda ve tıpta da millilik ve yerlilik üzerinde durmaları gerektiğini vurguladı. (İHA)

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Erciyes Üniversitesi Kayseri Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı Sanayi Teknoloji Türkiye
Yayınlanma Tarihi:11:38,