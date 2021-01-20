Yoğun bakım doktorunun ‘Oh be’ mesajı viral oldu

Türkiye’de corona virüsü pandemisinde 1. yıla yaklaşılırken uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası vaka sayısında azalma oldu. Uzmanlar aşılama uygulamasının hızlanması ile birlikte yıl sonuna kadar önemli bir rahatlamanın söz konusu olduğunu belirterek yine de maske, mesafe ve hijyen önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Corona virüsü vaka sayılarında düşüş yaşanması sağlık çalışanlarını biraz olsun rahatlatıyor. Sosyal medya hesabından boş yoğun bakım odası fotoğrafı paylaşan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda görevli Doktor Deniz Heppekcan da sevincini ‘oh be’ mesajı ile paylaştı. Heppekcan’ın paylaşımı kısa sürede yoğun beğeni aldı.