Yumurtalık kanserine karşı önlem alın

Yumurtalık kanseri; kadınların üreme organlarından biri olan ve normal bir kadında 2 adet olan yumurtalıkların kanseridir. Genellikle belirti vermez ve ileri evrelerde teşhis edilir. Üstelik bu hastalığın büyük oranda menopoz sonrası dönemde görülmesine karşın her yaşta ortaya çıkabilen kanser türü olduğunun altını çizen Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlkkan Dünder, bu konuda bilinmesi gerekenleri ve hastalıktan korunma yollarını şöyle anlattı:

BU ŞİKAYETLERİ CİDDİYE ALIN

Yumurtalık kanserinde, adetlerde düzensizlik, adet dışı vajinal kanamalar, karın ağrısı ve en sık olarak karında şişlik gibi şikayetlere neden oluyor. Müphem karın ağrıları maalesef kadınlar tarafından göz ardı ediliyor ve tümörün daha ilerlemesine yol açıyor. Bu şikayetlerden hangisi olursa olsun en kısa sürede jinekoloğa başvurmak en doğru harekettir.

ÖNLENEBİLİR Mİ?

Yumurtalık kanserini önlemek için yumurtalıkları cerrahi olarak çıkartmak gerekir ki bu doğru bir yaklaşım değildir. Ancak seçilmiş çok kısıtlı bir grupta bu yöntem uygulanabiliyor. Önlemek tüm toplum için mümkün değildir ama önlem almak mümkündür. Bu da ancak düzenli olarak jinekolojik kontrollerin yaptırılmasıyla sağlanabilir. O nedenle genç veya doğurganlık çağındaki kadınlarımıza da yukarıda belirttiğim şikayetleri olduğunda mutlaka jinekoloğa gitmelerini öneririm. Teşhis, doktorun tecrübesi, ultrasonografi, karın bölgesinin MR veya tomografi gibi cihazlarla değerlendirilmesi, kan tetkikleri ile konur. Hastalığa ne kadar erken evrede tanı konursa tedavide başarı da yüzde 100'e yaklaşan oranlarda artar. Ancak erken evrede tedavi edilen hastalar “ben kurtuldum” dememeli, düzenli kontrollerine devam etmelidir. Çünkü hastalık yıllar sonra dahi nüks edebiliyor. Erken teşhis için düzenli doktora gitmekten başka çare yok ve bu en geç 18 yaşından itibaren başlatılmalı. Ancak iki istisnai durumu göz ardı etmemek gerekir. Birincisi, düzenli kontroller 18 yaş öncesi cinsel temas varsa mutlaka başlamalı ve ikincisi 18 yaş öncesi olası şikayetlerde mutlaka doktora başvurulmalı. Menopoza girmiş kadınların yıllık periyodik kontrollerini yaptırmalarının yanı sıra ailevi olarak riskli kişilerin bu periyotları altı ay sıklığında tutmaları tercih edilebilir.

İŞTE TEDAVİ YOLLARI

Yumurtalık kanserlerinde birincil tedavi yöntemi operasyonla tümörlü dokuların vücut dışına çıkarılmasıdır. Ameliyatta amaç karın içerisinde mümkünse hiç tümör bırakmamaktır. Ancak bazen bu şartlar gereği (örneğin bazı çok ilerlemiş evredeki olgular) mümkün olmamaktadır. Operasyon dışında ve genellikle operasyon sonrasında ilaç tedavisinden (kemoterapi) oldukça yüksek oranlarda fayda sağlanır. Bazı seçilmiş olgularda operasyon öncesinde dahi kemoterapi ile tedaviye başlanır. Işın tedavisine (radyoterapi) rutinde başvurulmuyor, ancak nadir durumlarda radyoterapiden de iyi sonuç alınır.

PANDEMİDE ARTIŞ OLUR MU?

Beklentimiz maalesef tüm kanserlerde olduğu gibi yumurtalık kanserlerinde de bir artışın olacağı yönünde. Ancak bunu kanıta dayalı şekilde söyleyebilmek için zamana ihtiyacımız var. Pandemi dönemi insanların hekime gitmelerinde doğal olarak bir azalmaya sebep olduğundan, tahminimiz ve yavaş yavaş da karşılaştığımız hastaların daha ileri evrelerde bize gelmesi yönünde.