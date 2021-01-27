Yutma güçlüğü yaşıyorsanız dikkat!

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Çakır eğer bu dönem yutma güçlüğü, bulantı, kusma, ses değişikliği, kilo kaybı, iştahsızlık, boğazda takılma hissi, şişkinlik, gaz, kabızlık, ishal, tuvaleti tam boşaltamama hissi yaşanıyorsa mutlaka incelenmesi gerektiği üzerinde duruyor.

“Eğer yutma güçlüğüne neden olan yemek borusundaki tümör başlangıcı ise, bunun hangi aşamada olduğunu anlamak için, ileri teknolojik cihazlarla değerlendirilmesi gerekir” şeklinde konuşan Çakır, şunları söyledi:

“Eğer tümör 15 mm den küçük ise lezyon tabanını kaldırarak, kement ile yakalayıp keserek çıkartıyoruz. Daha büyük, geniş tabanlı tümör öncüsü ya da tümöral lezyonlarda ise Japonların geliştirdiği ve ülkemizde de uyguladığımız” Endoskopik Submukozal Disseksiyon” ile bu lezyonların tamamını çıkartıyoruz. Yani doğal yollardan girerek, ağız veya makattan, dışarıdan kesi izi olmadan, bu tür habis lezyonları çıkarabiliyoruz.”

DİYET KİŞİYE ÖZGÜ OLMALI

Pandemi sürecinde iştah artmasına dikkat çeken Çakır, beslenmenin önemine dikkat çekti. “Beslenme ile ilgili sayısız diyet ve öneriler varken, artık önümüzdeki yüz yılda kişiye göre diyet planı olması gerektiğini, herkesin her diyeti yapmaması gerektiğini, birçok zararsız gibi görünen diyetin aslında vücudumuzda kalıcı olabilecek bir çok zarara yol açabileceğini biliyoruz” şeklinde konuşan Çakır, şu önerileri verdi:

BESLENMEDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sindirim sistemi kanseri olmamak için;

1- Fazla yağ tüketimi yapmamalıyız; özellikler hayvansal yağ tüketimini en aza indirmeliyiz. Bunlar; özellikle kırmızı et, peynir, süt, tereyağı gibi hayvansal kaynaklı ürünleri fazla tüketmemeliyiz. Bunların miktarını boy ve kilomuza göre doktorumuza danışarak öğrenmeliyiz.

2- Tuz tüketimini mide kanseri olmamak için sınırlandırmalıyız.

3- Konserve, turşu gibi ağzı kapaklı uzun süreli tüketimi olan ürünlerin içindeki nitrit, nitrözamin gibi maddelerin olduğu gıdaları tüketmemeliyiz.

4- Gıda katkı maddeleri içeren paket ürünlerini tüketmemeliyiz.

5- Asitli içecekler, soda ve alkolden uzak durmalıyız.

6- Fast food gıdalar gibi katkı maddesi ve trans yağ içeriği fazla gıdalar tüketmemeliyiz.

7- Kızarmış ve mangalda pişmiş ürünler mikrozomal enzimlerimizi indükleyerek mide ve kolon kanserine yol açabileceği için uzak durmalıyız.

MULTİVİTAMİN KULLANIMINA DİKKAT!

Pandemi ile artan multivitamin kullanımı ileride kanser ve otoimmun hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Multivitamin ilaç kullanımı, masum zararsız gibi gözükmekte, fakat daha önce yapılan prospektif bilimsel çalışmalarda, multivitaminlerin yatkınlığı olan bireylerde kanser ve otoimmun hastalıkları tetikleyebileceği gösterildi. Bu sebeple doktorunuza danışmadan bu tür destek ürünlerini kullanmayınız, unutmayın ağızdan aldığımız her ürüne vücudumuzun bir yanıtı olacaktır…