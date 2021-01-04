GALERİTur Assist’in 2020 yılında sağladığı hizmet adetleri belli oldu4 Ocak 2021 15:16
1Türkiye’yi ilk kez 1996’da asistans hizmetleri ile tanıştıran Tur Assist’in 2020 yılında sağlamış olduğu hizmet adetleri belli oldu.
2Tur Assist, 2020 yılı boyunca 306 bin 679 adet yol yardım hizmeti sağladı.
3Kaza veya arıza nedeniyle hareketsiz kalan 291 bin 219 araç, Tur Assist’in çekici ve kurtarma hizmetleri ile yolda kalmaktan kurtarıldı.
4Tur Assist; aynı yıl içerisinde akü değişimi, lastik değişimi ve oto çilingir hizmetlerini kapsayan yerinde onarım hizmetleri ile 12 bine yakın aracı yerinde onararak araç sahiplerinin yolculuklarına devam etmelerini sağladı.
5Türkiye’nin en fazla tercih edilen asistans şirketlerinden biri olan Tur Assist, geride bıraktığımız yıl sağladığı yol yardım hizmetlerinin yanı sıra, sigortalılara tam 700 bin gün ikame araç tedarik ederek,araçları serviste onarım gören sigortalıların araçsız kalmamasını sağladı.
6Tur Assist, ayrıca 2020 yılı boyunca 40 bine yakın konut ve iş yerinde acil yardım hizmeti sağladı.
7Tur Assist bu hizmetler kapsamında 20 binin üzerinde su tesisat problemini çözerken,
8Elektrik tesisatlarında gerçekleşen 1.700 adet arızayı giderdi.
9Tur Assist, ayrıca kapıda kalan 7 bin 769 kişiye çilingir yönlendirmesi sağladı.
10Tur Assist aynı yıl içerisinde konut ve iş yerlerinde tam 9 bin 400 camı yeniledi.
11Tur Assist, konut ve iş yeri yardım hizmetlerinin yanı sıra, tam 7 bin 537 konut ve iş yerineonarım ve restorasyon hizmeti sağladı. Bu hizmetlerin arasında seramik-fayans değişimi ve onarımı, kapı pencere onarımları, yer döşeme tamiratları gibi hizmetler de yer alıyor.
12Tur Assist 2020’de camı kırılan ya da çatlayan 4 bin 555 aracın camını da değiştirdi.