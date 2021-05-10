Amazon, sahte ürün satanlara savaş açtı

Amazon, özellikle pandemi dönemiyle beraber e-ticarete yönelen tüketicilerin güvenini suistimal eden sahte ürün satıcılarına savaş açtı. Son olarak geçen yıl 10 milyardan fazla şüpheli ürünü engellediğini açıkladı.

Amazon, 2019'dan bu yana savaş açtığı sahte ürün satışı ile ilgili ilk raporunu yayınladı. Geçen yıl engellenen ürün sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık %67 arttı.

Seattle merkezli e-ticaret devi dolandırıcıların, salgın sırasında daha fazla çevrimiçi alışveriş yapan müşterilerden yararlanmak için sitedeki varlıklarının arttığını söyledi.

BASKI ALTINDA

Markalar, sitede sahte versiyonlarının satışının olduğunu bilirlerse, sitede ürünlerini satmak istemeyebilirler. Ve taklitler, alışveriş yapanların Amazon’a olan güvenlerini kaybetmelerine neden olabilir. Bu nedenle e-ticaret devi uzun süredir bu konuda kendini baskı altında hissediyor ve bu konu hakkında bir süredir daha sıkı tedbirler alıyor.

Geçtiğimiz yıl sahte ürünlerin tespit edilebilmesi için özel bir ekip bile kurdu. Ve şirket, 2 milyon sahte ürünü satılamadan imha etti. Şirket, satın alınan tüm ürünlerin %0,01’inden daha azının alışveriş yapanlardan sahte şikayetler aldığını söyledi.

Amazon, ayrıca şüpheli taklitleri kaldırmak için listeleri otomatik olarak tarayan makine öğrenimi teknolojisi sayesinde dolandırıcıları herhangi bir şey satmadan durdurabileceğini de söyledi. Bununla birlikte markalara da sahte ürünleri Amazon’a bildirmek ve bir şeyler yapılmasını beklemek yerine siteden kendilerinin kaldırmaları için de bir yol sunuyor.

KONUYLA İLGİLİ TASARIYA KARŞI

Şirketin bu çabalarının arkasında ise, yasal olarak da baskı altında hissetmesi yatıyor.

Louisiana’dan Bill Cassidy ve Illinois’den Dick Durbin isimli senatörler, bu yıl INFORM Tüketiciler Yasası olarak bilinen bir tasarıyı yeniden sundular. Tasarıya göre; üçüncü taraf satıcıların doğrulanması; adlarını ve adreslerini alışveriş yapanlara ifşa etmeleri gerekiyor. Tasarı geçen yıl sunuldu, ancak onaylanmadı.

Amazon, eBay ve Etsy gibi çevrimiçi alışveriş siteleri, insanları küçük bir işletme kurmaktan ve çevrimiçi satış yapmaktan caydırabileceği endişesiyle bu tasarıyı reddediyor. Ancak tasarı, Home Depot ve Lowe’s gibi fiziksel perakendecileri temsil eden gruplardan da destek alıyor. Çünkü fiziksel perakendeciler raflarında sahte ürün olmadığından zaten emin oldukları için, sektörün bu sayede düzeleceğine inanıyorlar.

Amazon, geçen yıl sahte ürünler ile mücadelesine 700 milyon dolardan fazla harcadığını ve bu konu üzerinde 10.000 kişinin çalıştığını söyledi. Şirket ayrıca, bu yılın başlarında markalarla ortak davalar da açmaya başladı.

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