Amazon’da pet şişede idrar skandalı büyüyor: Şirket çalışanları itiraf etti

Corona virüsü salgını dolayısıyla e-ticaretin hacmi artarken, ABD’de Jeff Bezos tarafından kurulan e-ticaret platformu Amazon da gelirlerini katlayarak yoğun bir sürece girdi. Fakat Amazon’un başı son günlerde çalışanlarının insanlık dışı şartlarda çalışmaya zorlandığına yönelik iddialarla ağrıyor.

Amazon çalışanlarının iş yoğunluğu dolayısıyla çalışanlarının hareketlerini takip ettiği, kaç dakika mola verdikleri gibi verilerin incelendiği ve şirketin çalışanlarına, “çalışmaya devam ederken pet şişeye idrarlarını yapmaları” yönünde bir baskı uyguladığı iddiaları uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

SİYASETÇİLER DE DEVREYE GİRDİ

Özellikle ABD’de kuryelerin yoğun saatler boyunca çalıştığı ve bu sebeple şirketin zorlamasından ziyade çalışanların tuvalete gidecek zamanları olmadığına dair açıklamalar yapılırken şirket bu olayı yalanladı. Resmi Twitter hesabı üzerinden iddiaları bir karalama kampanyası olarak nitelendiren Amazon’da halen çalışmakta olan ve geçmişte çalışan bazı kişiler ABD medyasına açıklamalarda bulundu.

Insider’a konuşan bazı kuryeler, “Bazen o kadar yoğun oluyordu ki, kurye aracının içinde bir pet şişenin içine idrarımı yapıyordum. Bunu şirketin zorlamasından ziyade işin yoğunluğundan dolayı yapıyorduk” dedi.

Amazon, çalışanlarının idrarlarını pet şişelere yapmadığını söylerken, Demokrat siyasetçi Mark Pocan, “Çalışanlara saatte 15 dolar ödemek sizi ilerici bir iş yeri yapmaz. Üstelik siz sendikaya karşı bir tutum sergileyip çalışanların pet şişeye idrarlarını yapmaya zorlarken” dedi.

“SİZİ İZLİYORLARDI”

Insider’a konuşan mevcut çalışanlar ve eski çalışanlar ise Amazon’un böyle bir zorlama yapmadığını söyledi. Soyadını açıklamayan Savannah isimli bir eski çalışan, “Sizin pet şişeye idrar yapmanızı istemiyorlardı. Sadece tuvalete gidecek vaktiniz yoktu. Dürüst olmak gerekirse ben mümkün olduğu kadar kendimi tutuyordum. Fakat bazen kurye aracını teslim aldığımda benden önceki kuryenin bıraktığı pet şişelerde idrar vardı. İnsanlar çok tembeldi ve bunları atmak istemiyorlardı” dedi.

Şirketin çalışanlarına 30 dakikalık öğle yemeği arası ve iki adet 15 dakikalık dinlenme arası verdiğini söyleyen Enrique Sanchez isimli eski çalışan, “Bütün hareketleriniz takip ediliyordu ve kaç kere durduğunuz, araçla ne kadar hızlı gittiğiniz gibi verileri izliyorlardı. Çok agresif bir şirketti. Geçen yıllarda çok ciddi kar elde ettiler fakat bunların karşılığında çalışanlara çok kötü şartlar sundular” dedi.

AMAZON HEPSİNİ BİLİYORMUŞ

Fakat Amazon’un bu iddiaları yalanlamasına rağmen çalışanlarına aktardığı, “İş etiği rehberinde” pet şişeye idrar yapmaya dikkat çekiliyor. ABD medyasında yer alan ve Ocak ayında, “Amazon Gizli” ibareli belgede çalışanlara uyarılarda bulunuyor.

Bu belgelerde kamuya açık alanda tuvalet yapılması “Profesyonellik dışı davranış” kategorisinde yer alıyor. Amazon’un çalışanlarına bu konuda uyarıda yapmasına dikkat çeken ABD medyası, şirketin bu durumun farkında olduğuna dair yorumlarda bulundu.