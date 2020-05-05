Amazon’un işçileri kovmasına kızdı, istifa etti

Amazon, corona virüsü salgını sırasında en çok kâr eden şirketler arasında yer alıyor. Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un sene başından beri serveti 25 milyar dolardan fazla arttı. Ancak şirkette her şey yolunda değil.

‘EMİNİM RASTLANTIDIR!’



Business Insider’da yer alan habere göre, Amazon çalışanları bir süredir salgınla ilgili yeterli tedbir alınmadığından yakınıyordu. Şirketin buna cevabı, şikayet eden herkesi kovmak oldu.

Bu hareket çok tepki çekse de Amazon geri adım atmadı. Ancak bu kez tepki şirketin kalbinden geldi. Amazon’un yönetim kurulu başkan yardımcılarından Tim Bray, işten çıkartmaları doğru bulmadığını söyleyerek görevinden istifa etti.

Bray, blog sayfasında ‘Güle güle Amazon' başlıklı bir yazı yayınlayarak, “Amazon'da devam etmem, karşı çıktığım eylemlere imza atmam anlamına gelecekti. Mağdur edilenler soyut varlıklar değil, gerçek insanlar. Bazılarının isimlerini yazayım: Courtney Bowden, Gerald Bryson, Maren Costa, Bashir Mohammed… Eminim çıkartılanlar arasında beyaz tenli bir erkek olmaması ya da ‘kadın’ olması bir rastlantıdır öyle değil mi?” ifadelerini kullandı.

SENELİK KAZANCI 1 MİLYON DOLARDI

Bray, Twitter'dan ise önce, “İşten ayrılmam bana senelik 1 milyon dolara mal olacak” yazdı. Ardından, “Google, Huawei ve daha birçok şirket onlarla çalışmam için iletişim kurdu. Ancak şu anda iş aramıyorum” diye ekledi.

Amazon, New York Queens'teki depoda çalışan ve koşulları protesto eden işçi Chris Smalls'u mart ayında kovmuştu. Öncesinde konunun Jeff Bezos'un da yer aldığı üst düzey yöneticiler arasındaki toplantıda gündeme geldiği belirtildi. Buradan sızan bir notta üst düzey avukat David Zapolsky'nin Smalls için, “Akıllı ve konuşkan biri değil. Basın ona karşılık bize odaklanmak isteyecek ve çok daha güçlü bir PR pozisyonunda olacağız” yazdığı iddia edilmişti.

Nisan ayında Amazon'un depo işçilerine olan tavrını eleştirdikleri için kovulan iki web tasarımcısından biri olan Emily Cunningham, istifası nedeniyle Tim Bray'e teşekkür etti.