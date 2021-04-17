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Apple Music, ücrette Spotify’ı ikiye katladı

Apple Music ve Spotify arasındaki sular durulmuyor...  Son olarak Apple, sanatçılara yayın başına ödeyeceği rakamı, Spotify’ın ödediği rakamın iki katına çıkardığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:09, 17/04/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Apple Music, ücrette Spotify’ı ikiye katladı

Apple Music, sanatçılara yayın başına bir sent ödemeye başlayacağını açıkladı.

Wall Street Journal'ın haberine göre; şirket, Cuma günü yaptığı açıklamada sanatçılara, yayın başına bir kuruş ödeyeceğini söylerken şu satırlara yer verdi: “Telif ücretlerini yayınlamakla ilgili tartışma devam ederken, değerlerimizi paylaşmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Her içerik oluşturucuya aynı ücreti ödemeye ve içerik oluşturucuların içeriklerini öne çıkarmak için ödeme yapmamaları gerektiğine inanıyoruz.”

Apple'ın bu açıklaması, Spotify'ın Kasım ayında sanatçılara yaptığı teklifi hatırlattı. Müzik platformu, sanatçılara daha düşük telif ücreti karşılığında müziklerini daha fazla kullanıcıya tanıtabileceklerini söylemişti. Ayrıca 155 milyon ücretli abonesi olan Spotify, yayınlanan her şarkı için içerik üreticilerine bir sentten daha az ödeme yapıyor.

MÜZİK PLATFORMLARI ARASINDAKİ REKABET KIZIŞTI

Pek çok sanatçı daha önce, Spotify’ın ödemelerini eleştirmişti. 28 bin imzaya ulaşan ve “Justice at Spotify” kampanyası ile dikkatleri çeken Müzisyenler ve Müttefik İşçiler Sendikası (The Union of Musicians and Allied Workers), Spotify’ı telif ödemelerini akış başına bir kuruşa çıkarmaya çağırmış, ayrıca platformdan kullanıcı merkezli bir model benimsemesini istemişti. SoundCloud'un benimsediği bu uygulama ile sanatçılara, toplam dinlenme süresine göre ödeme yapılması gerekiyor.

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Yayınlanma Tarihi:11:01,