Apple yeni iPhone’unda hangi özellikleri güncelledi?

Apple'a yakın duruşuyla tanınan analist Ming-Chi Kuo’dan gelen bilgilere göre yeni iPhone'un öne çıkan özelliklerinden biri de 48 megapiksellik bir ana kameraymış.

Şirket bu özellikle amiral gemilerini fotoğrafçılıkta yeni bir seviyeye taşımayı umuyor. Kuo, gelecekteki kameranın 1.25 mikronluk beklenen piksel boyutunun mevcut Android telefonlardan daha büyük olduğunu iddia ediyor, ancak bu durum bile yeni iPhone’u en tepeye taşımaya yetmeyecek.

Şu an büyük sensör şampiyonu olarak Xiaomi’nin Mi 11 Ultra'sı. Xiaomi, bu modeliyle kamera açısından telefon sıralamasında ilk sırayı alıyor.

Yine de 48 megapikselde çekim; iPhone'un mevcut 12 megapiksel sınırının çok ötesinde. Her biri yaklaşık 33 megapiksellik kareler gerektiren 8K video yakalamaya da zemin hazırlıyor.

APPLE LANSMANINDA NELER OLACAK?

Apple bu akşam bir lansmanla da yeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Apple hisselerinin, geçtiğimiz yıl pandemi sırasında tüketicinin elektronik cihazlara yönelmesiyle beraber 274,5 milyar dolarlık rekor satış ile yaklaşık %95 artmasıyla beraber analistlerin gözü de Apple'da… Şirketin cihazlarının tamamında ufak ancak etkili değişimler yapması bekleniyor.



PODCAST YAYINCILIĞI HEDEFİ

Özellikle de artan değerine rağmen rakiplerini hedef aldığı çalışmalara devam eden şirketin; Spotify'ın podcast ile öne çıkmasıyla bu konuyu odağına alması bekleniyor.

Ayrıca müşterilerine; kayıp cüzdanlarını, anahtarlarını, telefonlarını ve kulaklıklarını bulmalarına yardımcı olacak AirTags adı verilen izleme cihazları yayınlaması da beklentiler arasında…

Profesyonel görüntülü içerik üreten kullanıcılar için yüksek fiyatlı bir bilgisayar monitörü beklentisi de analistlerin durdukları bir diğer nokta.

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