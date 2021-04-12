Aslanların gizli işareti

Pisa Üniversitesi'nden araştırmacılar Güney Afrika'da gruplar halinde yaşayan 19 aslanı inceledikleri araştırmada esneme eyleminin aslanlar için farklı bir anlam taşıdığını ortaya koydular.

Araştırma; beş ay boyunca gözlemlenen aslanların esneme ile birbirlerine harekete geçme konusunda haber verdiklerini ortaya çıkarıyor. İnsanlarda bulaşıcı esneme olarak adlandırılan ve empatiyi, yakınlığı gösteren esneme eylemi, aslanlarda harekete geçmek için sürüyü uyarma ve ava çağırma anlamına geliyor.

Birlikte yiyecek bulmak ve tehlikelere karşı tetikte olmak için beraberliklerini sağlamaya yardımcı olan esneme için Animal Behavior dergisinde yayınlanan çalışma, aynı zamanda gevşediklerinin de bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

Yazarlardan Elisabetta Palagi konuyla ilgili; “Aslanlar, son derece organize bir şekilde hareket ederler. Avlanma ve yavrulara bakma gibi pek çok şeyi paylaşıyorlar, bu yüzden hareketlerini senkronize etmeleri ve iletişim kurmaları, arkadaşlarının eylemlerini tahmin etmeleri gerekiyor. Esneme de bütün bunlar için onlara yardımcı oluyor” diyor.