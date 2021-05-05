Banksy tablosunun satışı için ödeme olarak Bitcoin ve Ethereum da kabul edilecek

Kripto sanat eserlerine artan ilgiye, dünyanın en büyük sanat, mücevher, emlak ve koleksiyon aracılarından biri olan Sotheby’s de kayıtsız kalmadı. Şirket, gelecek hafta düzenleyeceği ve Banksy’nin ünlü Love is in The Air tablosunun satışa sunulacağı müzayedede ödeme olarak Bitcoin ve Ethereum kabul edeceğini açıkladı.

COINBASE İLE ANLAŞTI

Sotheby's düzenleyeceği müzayede için kripto para borsası Coinbase Global Inc ile bağlantı kurdu. Coinbase blogunda önümüzdeki hafta New York’taki açık artırma sırasında fiyat dalgalanmalarını yönetmeye yardımcı olacağını söyledi. Coinbase, Sotheby’s ile olan ortaklığının, açık artırmalarda kripto para biriminin daha fazla benimsenmesinin önünü açabileceğini belirtti.

Bitcoin, geçen ay 65.000 dolarlık rekor seviyeye ulaşmıştı. Bu kazancı, büyük ABD şirketleri ve finans firmaları arasında kabul görmesindeki artışın körüklediği düşünülüyor.

NFT’ye olan ilgi özellikle Beeple olarak bilinen Amerikalı sanatçı Mike Winkelmann’ın bir sanat eserinin, mart ayında Christie’s’de yaklaşık 70 milyon dolara satılmasıyla artmaya başladı.

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