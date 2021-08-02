Bilim insanları beynin sırlarını çözmek üzere: Yüksek çözünürlüklü görüntü ile inceliyorlar

Çinli bilim insanları maymun beyninin yüksek çözünürlük 3 boyutlu görüntüsünü inceliyor. Uzmanlar bu sayede insan beyninin gizli kalmış yanlarını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

SOZCU.COM.TR

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Standart boyut

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde görevli bir grup bilim insanı, maymun beyninin çok detaylı bir üç boyutlu haritasını oluşturmayı başardı.

Uzmanlar üç boyutlu yüksek çözünürlüklü görselin insan beyninin gizemlerini de ortaya çıkaracağını umuyor. Maymun beynindeki bütün nöron ve yapıların görüntülenebilmesini sağlayan uzmanlar incelemeleri sürdürme kararı aldı. Bilim insanları bu görüntülerin net bir şekilde incelenebilmesi ile birlikte Parkinson gibi hastalıklarla mücadelenin de kuvvetleneceğini söyledi.

İnsan beyninden daha küçük olsa da, yapısal karmaşıklığı ve zihinsel fonksiyonu dolayısıyla insan beynine çok benzeyen maymun beynini çok detaylı görüntüleyen bilim insanları açıklama yaptı. Uzmanlar, “Maymun beynine 1 mikron çözünürlükle bakabiliyoruz. Bu da bize çok büyük bir kazanım sağlıyor. Beyin hücreleri normalde 100 mikron boyutunda” dedi.

Bilim insanları maymun beyninin incelenmek için çok büyük olduğunu açıklarken, yapay zekayı kullanacaklarını açıkladı. Uzmanlar, maymun beyninin haritasının ve görüntüsünün dört günden kısa bir süre içerisinde çekildiğini ve bu sürenin bile çok kısa olduğunu söyleyerek bunun büyük bir başarı olduğunun altını çizdi.

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