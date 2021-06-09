Bomba dedektörlerinin Hint Okyanusu’ndaki inanılmaz keşfi: Mavi balinalar

Şarkı söylemeleriyle tanınan mavi balinalar, bombaları tespit etmek için kullanılan sualtı mikrofonları tarafından kaydedildi.

2002 yılından bu yana nükleer bomba testlerini araştırmak için su altı mikrofonlarını kullanan Kapsamlı Nükleer Test-Yasaklama Anlaşması Örgütü (CTBTO), kayıtlarındaki güçlü şarkı sinyallerinin farklı frekanslarını, tempolarını ve yapılarını fark etti. Araştırmacılar verileri analiz ettikten sonra, bölgede yeni bir mavi balina popülasyonuna rastladıklarını fark ettiler.

DAHA KÜÇÜKLER AMA KALABALIKLAR

New South Wales Üniversitesi profesörü ve deniz ekoloğu olan Tracey Rogers yaptığı açıklamada, “Hint Okyanusu’nun tam ortasında yepyeni bir mavi balina grubu bulduk. Bu grupta kaç balina olduğunu bilmiyoruz, ancak duyduğumuz muazzam sayıdaki çağrıya bakılırsa çok fazla olduklarından şüpheleniyoruz” dedi. Ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Güney Yarımküre’deki mavi balinaları incelemek zor; çünkü açık denizde yaşarlar ve etrafta zıplamazlar. Dünyayı nükleer bombalardan koruyan aynı sistemin yeni balina popülasyonları bulmamıza izin vermesinin oldukça havalı olduğunu düşünüyorum, bu da uzun vadede deniz ortamının sağlığını incelememize yardımcı olabilir.”

Mavi balinalar bazı durumlarda 30 metre uzunluğa, yaklaşık 200 ton ağırlığa ulaşabilse de, daha küçükleri 23 metre uzunluğa ve yaklaşık 90 ton ağırlığına sahipler. Ayrıca mavi balinalardan gelen şarkılar, 200 ila 500 km arasında olduğu tahmin edilen büyük mesafeler kat edebilirler.

Rogers, sualtı türünün en dikkat çekici canlılarından mavi balinaların, bu şarkıları bilerek mi doğduklarını yoksa sonradan mı öğrendiklerini henüz bilmediklerini belirtirken şunları söylüyor: “Bu ses kayıtları olmasaydı, Hint Okyanusu’nun ekvatorunun ortasında bu kadar büyük bir mavi balina popülasyonu olduğunu bilemezdik.”

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