ByteDance, TikTok’un başarısının arkasındaki teknolojiyi satışa çıkarıyor

Artık herkes dünya çapında başarıya ulaşmış TikTok uygulamasının arkasındaki gizli teknolojiyi kullanabilir. Financial Times’ın haberine göre; Çin merkezli şirket, haziran ayında TikTok’un yapay zeka teknolojisini, dünya çapındaki işletmelere satmaya odaklanan BytePlus bölümünü başlattı.

Satışa sunulan özellikler arasında gerçek zamanlı video efektleri, metin ve konuşma işlevlerinin otomatik çevirisi ile veri analizi ve yönetimi için araçlar yer alıyor. Müşteriler daha sonra bu teknolojiyi uygulamalarının ve tüketici tabanının ihtiyaçlarına göre de uyarlayabilecekler.

Financial Times’ın haberine göre; BytePlus’ın zaten birkaç alıcısı var. Amerikan moda uygulaması Goat, Singapur merkezli seyahat rezervasyon sitesi WeGo ve Endonezyalı online alışveriş şirketi Chilibeli gibi isimler ilk müşteriler arasında yer alıyor.

GÜÇLÜ RAKİPLERLE YARIŞACAK

TikTok’un algoritması, yakaladığı başarıda önemli bir itici güç oldu. TikTok geçen yılki bir blog gönderisinde, uygulamanın kullanıcı meta verilerine ve kullanıcıların hangi videoları beğendiği, paylaştığı veya hakkında yorum yaptığı, hangi hashtag’leri veya altyazıları paylaştığı gibi platformda nasıl etkileşimde bulunduğunu temel alarak kullanıcıların feedlerinde hangi videoları önereceğini belirlediğini açıklamıştı.

ByteDance’in kullandığı bu teknoloji, kullanıcıdan kullanıcıya farklılık gösterebilen kişiye özel bir deneyim sunuyor.

BytePlus kalabalık bir pazara giriyor. Şirket; Amazon Web Services, Google, IBM ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin AI hizmetlerine ve Alibaba, Baidu ve Tencent gibi diğer Çin merkezli rakiplere karşı olacak.

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