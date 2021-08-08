Çalışırken ara vermenin yararları ortaya çıktı: Daha kolay hatırlamamızı sağlıyor

Bilim insanları yaptıkları yeni bir çalışmada, öğrenme sürecinde ara vermenin faydalarını ortaya çıkardılar. Çalışırken ara vermek, bilginin daha fazla hatırlanmasına yardımcı oluyor.

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Yeni bir bilimsel araştırmaya göre, ders çalışırken ara vermek daha kolay hatırlamamıza yardımcı oluyor. Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nün yeni araştırması, sınavlara çalışırken daha uzun aralar vermenin faydalarını kanıtlayan ilk araştırma oldu.

Alman bilim insanları, öğrenme süreci uzun aralarla oluşturulduğunda, bilginin uzun süreli belleğe daha etkili bir şekilde kodlandığını söyleyen ve aralık etkisi olarak bilinen fenomenin faydalarını kanıtlamak için fareleri gözlemlediler.

Araştırmacılar, farelerin beyinlerini gözlemlediler ve öğrenme arasındaki optimal sürenin 30 ila 60 dakika arasında olduğunu buldular. Fareler, bir labirentte çikolata parçaları bulmakla görevlendirildi ve beyindeki bağlantıları güçlendiren her egzersiz arasında daha uzun molalar olduğunu kanıtladı.

DAHA ÇOK HATIRLANIYOR

Araştırma ekibi, aynı yerde tutulan çikolatayı bulmak için aynı labirentte üç kez gezinmeye çalışırken farelerin beyinlerini analiz ettiler ve denemeler arasındaki her mola süresini değiştirdiler.

İlk olarak daha uzun molaların farelerin çikolatanın nerede olduğunu hatırlama yeteneğini engellediği düşünülse de ertesi gün bilim insanları, öğrenme aşamaları arasındaki molalar ne kadar uzun olursa, farelerin hafızasının o kadar iyi olduğunu keşfettiler.

Araştırma ekibi bu durumun nedeni olarak daha uzun molalardan sonra beynin benzer sinir yollarını yeniden etkinleştirdiğini gözlemledi.

Çalışma, Current Biology dergisinin son sayısında yayınlandı.

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