Çip krizi Apple’ı da etkiledi: iPad ve MacBook üretimi ertelendi

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan ABD merkezli Apple’ın küresel çip krizinden etkilendiği ve birçok ürünün üretim sürecinin askıya alındığını duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın aktardığı haberde, Apple’ın ünlü dizüstü bilgisayar serisi MacBook ve tabletleri iPad’lerin üretim sürecini ertelediği belirtilirken, bazı ürünlerin üretiminin yılın ikinci yarısına sarkabileceğini aktardı. Çip sıkıntısı nedeniyle MacBook’ların üretiminin ertelendiği belirtilirken iPad’lerin de üretim sürecinin sekteye uğradığı ve ekran ve ekran malzemelerinde yaşanan bir sıkıntı sebebiyle üretilmeyeceği belirtildi.

Apple konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, markanın en popüler ürün serisi olan iPhone’ların bundan etkilenmeyeceği belirtildi.

Apple’ın ana tedarikçilerinden Foxconn da bir süre önce yaşanan şip sorununun müşteri, işletme ve tüketicilere sıkıntı yaratabileceğini duyurmuştu.

BEYAZ SARAY DA DEVREDE

Öte yandan Ocak ayında göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin de yaşanan bu sıkıntıyı yakından takip ettiği belirtildi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Biden yönetiminin otomobillerden bilgisayarlara birçok sektörü ve endüstriyi etkileyen çip krizine odaklandığını söyledi.

Psaki, “12 Nisan’da ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan ve Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Brian Deese bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıdan hemen bir sonuç çıkıp çıkmayacağına dair bir tahmin şu an yapamam” dedi.

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