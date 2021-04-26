Dünyanın en zengin insanları iklim kriziyle mücadele etmek için ne yapıyor?

Jeff Bezos, karbon ayak izini azaltmak için Amazon tarafından harcanacak milyarlarca dolar gibi büyük sözler vermiş olsa da, ilerleme kaydetmeye daha yeni başladı. Bill Gates, şubat ayında yayınlanan İklim Afetinden Nasıl Kaçınılır adlı bir kitap yazarak konuyla yoğun bir şekilde ilgilendiğini gösteriyor. Tesla CEO’su Elon Musk, birçok otomobil üreticisini elektrikli otomobil üretmeye teşvik ediyor.

Onlar zenginleşiyor, bıraktıkları karbon ayak izleri genişliyor… Yine de bu milyarderlerin girişimleri, kişisel görüşleri, sürdürülebilirliğe ve karbon nötr bir geleceğe yönelik taahhütleri dünyanın geleceği için büyük önem taşıyor.

Jeff Bezos

Amazon, sıfır karbonlu bir ekonomi inşa etmek için gereken yeni teknolojilere yatırım yapmak için 2 milyar dolarlık bir İklim Fonu kurdu. Şirket, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji alıcısı olduğunu iddia ediyor ve 2030 yılına kadar teslimatları için 100.000 elektrikli araç edinmek ve bulut bilişimde karbon azaltıcı teknolojileri desteklemek gibi hedefler belirledi, ancak sürdürülebilirlik hedefleri aynı çatı altındaki diğer kuruluşlara sunulmadı.

Amazon’un Haziran 2020 tarihli en son sürdürülebilirlik raporu, e-ticaret devinin karbon emisyonu konusunda bir adım atması gerektirdiğini net bir şekilde gözler önüne seriyor: Şirket 2019’da büyümeye devam ederken geliri %22, karbon ayak izi de %15 oranında artış gösterdi.

Kişisel düzeyde ise Bezos, yeni sıfır emisyonlu teknolojiler geliştiren şirketlere en az 1 milyar dolarlık yatırım yapma hedefiyle kurulan Breakthrough Energy Ventures’ı 2016’da başlatan Bill Gates liderliğindeki 20 yatırımcı arasına katıldı. Bezos, geçen yıl 10 milyar dolarlık Bezos Dünya Fonu’nu duyurdu ve kasım ayında iklim değişikliği üzerine çalışan 16 gruba toplam 790 milyon dolar bağış yaptığını söyledi. Bu da şu anki 194,4 milyar dolarlık servetinin sadece %0,4’ü kadar. Bezos'un bağış konusunda cömert davrandığı sürdürülebilirlik ve çevre sektörlerinde çalışan köklü kar amacı gütmeyen kuruluşlar ise şu şekilde: Dünya Vahşi Yaşam Fonu, Dünya Kaynakları Enstitüsü, Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi.

Bernard Arnault

Arnault, LVMH’de Louis Vuitton’dan Givenchy’ye mücevher, moda, içecek, kozmetik gibi alanlarda üretim yapan, 75 markadan oluşan bir imparatorluğa sahip.

Sürdürülebilirlik konusunda mücadele etmenin oldukça zor olduğu alanlarda üretim yaparken LVMH, %100 yenilenebilir enerji kullanımına ulaşmak gibi hedeflerini LIFE360 adı altında açıkladı.

LVMH, 2017’de emisyonlarını 2020’ye kadar %25 azaltma sözü verdi. Ve yakın zamanda da bu hedefe ulaşmakla kalmayıp %37'lik oranla aştığını bildirdi.

Arnault'un sürdürülebilirlik ile ilgili kişisel katkıları ise bilinmiyor.

Elon Musk

Elon Musk, Tesla ve SolarCity’deki hisseleri sayesinde 2012’de milyarder statüsüne ilk kez ulaştı. Elektrikli araçlar üreten Musk, çevreye her defasında dikkat çekse de iklim kriziyle mücadelede kimi zaman eleştiri oklarına hedef oluyor.

Tesla’nın 2019’da yayınladığı rapor; Tesla’nın hedeflerini belirlemek yerine enerji tasarrufunu nasıl sağladığına ve israfı nasıl önlediğine odaklanıyor. Bloomberg Opinion yazarı David Fickling gibi bazı yorumcular geçtiğimiz günlerde şirketi emisyonlarını ve enerji tüketimini yeterince açıklamamak ve genişleyen karbon ayak izini kabul etmemekle eleştirdiler.

Şubat ayında, kâr amacı gütmeyen XPrize Vakfı'na, 2050 yılına kadar yılda 10 gigaton karbon giderme hedefine toplu olarak ulaşmak için çözümler bulmaya adanmış bir yarışma için 100 milyon dolar taahhüt etti.

Bill Gates

Microsoft Eylül 2019’da 2030’a kadar %100 yenilenebilir elektrik kaynağı sağlamak ve gelir birimi başına sera gazı emisyonu yoğunluğunu 2030’a kadar 2017 seviyelerine göre %30 azaltmak için hedefler koydu.

Gates, son yıllarda dünyanın en zengin insanı olarak yerini kaybetmiş olabilir, ancak iklim değişikliği söz konusu olduğunda dünyanın en açık sözlü milyarderlerinden biri.

Gates’i milyarder yapan şirket; Microsoft, teknoloji dünyasının en iddialı iklim hedeflerinden birini belirledi ve 2030 yılına kadar karbon negatif hale gelmeyi taahhüt etti. Bu da işletmenin yarattığından daha fazla karbonu atmosferden çıkarması anlamına geliyor.

Ayrıca 2050 yılına kadar karbon ayak izini temizlemeyi hedefliyor.

Dünya liderleri Paris İklim Anlaşması’nı müzakere ederken, 2015’te Gates, servetinin 2 milyar dolarını iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına ayırdı. O yıl, Bezos ve Mark Zuckerberg gibi diğer iş liderlerini de Breakthrough Energy Ventures'ı başlatmak için bir araya getirdi. Sıfır karbon teknolojilerine yatırım kolu olan Breakthrough Energy Ventures, ertesi yıl 1 milyar dolarlık bir bütçeyle faaliyete geçti. Şimdiye kadar 40 şirkete yatırım yaptı ve bu ocak ayında 1 milyar dolar daha topladı. Gates, Forbes’a bu yılın başlarında, önümüzdeki beş yıl içinde sıfır karbon teknolojilerine yönelik 2 milyar dolar daha taahhüt edeceğini söyledi.

Mark Zuckerberg

Facebook'un sürdürülebilirlik çabalarının büyük bir bölümü yenilenebilir enerji ile ilgili. Şirket, 2019’da yenilenebilir enerjinin en büyük kurumsal alıcısı olmakla övünüyordu, daha sonra bu unvanı önce Google ve Amazon tarafından elinden alındı.

Facebook'un platformda paylaşılan yanlış bilgileri kısma çabaları, şimdi de iklim değişikliği mitlerini çürütmeye adanmış yeni bir bölümde iklim değişikliği konusunu kapsayacak.

Kişisel düzeyde Zuckerberg, 2015’te Gates'in Breakthrough Energy Ventures'ı desteklediğini söylese de ne kadar katkıda bulunduğu belirsiz. Aynı yıl, eşi Priscilla Chan ile birlikte The Chan Zuckerberg Initiative’i kurdular.

Chan Zuckerberg Girişimi şu ana kadar çeşitli projelere 2 milyar doların üzerinde taahhütte bulundu.

Warren Buffet

Buffett’ın Berkshire Hathaway hissedarlarına yazdığı mektupta şirketin Paris Anlaşması'nı desteklemek için yenilenebilir enerjiye olan bağlılığının altını çizdi. Ancak iş, iklim değişikliği riskine ilişkin bir rapor oluşturma teklifine geldiğinde, Buffett buna sert bir şekilde karşı çıktı. Buffett, “İklim değişikliği endişeler listenizde olmamalı” dedi.

Michigan Üniversitesi Ross İşletme Fakültesi profesörü Thomas P Lyon, The Guardian’da Buffett'in muhakemesinde kusurlar olduğunu söyledi.

O zamandan bu yana geçen altı yıl içinde Buffett'in iklim değişikliği riskine ve raporlamaya karşı tavrı değişmedi. Yeni bir hissedarın iklim değişikliği hakkında rapor verme önerisine karşı çıktığı biliniyor.

Larry Page & Sergey Brin



Google, karbon nötrlüğünü taahhüt eden ilk büyük şirketlerden biriydi ve 2009 yılında 2007 emisyonlarının ve 2008 emisyonlarının bir kısmının yüksek kaliteli karbon dengelemeleri satın alınarak nötralize edildiğini duyurdu.

O zamandan beri Google, Alphabet adında yeni bir ana şirket daha kurdu. Alphabet, 2017’den beri enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağladığını söylüyor. Şirketin belirlediği son hedef, veri merkezlerini ve kampüslerini 2030 yılına kadar 7/24 karbonsuz enerji ile işletmek.

Brin ve Page Google altında iklim krizi ile mücadele etmeye çalışsalar da düzenledikleri toplantılara davetlilerin özel jetlerle getirilmesi gibi zaman zaman kendileriyle de çelişen hareketler sergiliyorlar.

Françoise Bettencourt Meyers



Dünyanın en zengin kadınlarından biri olan Françoise Bettencourt Meyers'in %33'lük hissesine sahip olduğu kozmetik devi L'Oréal, emisyonları azaltmak için kamu taahhütlerinde bulundu. 2018 yılında, 2030 yılına kadar mutlak sera gazı emisyonlarını 2016 seviyelerine göre %25 azaltmayı taahhüt etti. İçeriğinin %95’ini petrol yerine yenilenebilir tesis kaynaklarından, bol minerallerden veya döngüsel süreçlerden elde etmek için de aynı süreyi belirledi. Bettencourt Meyers aynı zamanda L'Oréal'in strateji ve sürdürülebilir kalkınma komitesinin yönetim kurulu üyesi.

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