Elon Musk şimdi de Hollywood’a göz kırptı

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, eğlence sektörüne adım atıyor… Dünyanın en köklü medya ve eğlence şirketi Endeavor halka arzı ile ilgili detayları vererek Elon Musk’ın da yönetim kurulunda yer alacağını duyurdu.

Henüz Musk’ın yönetim kurulunda yer almadığı ve halen aday olarak konumlandığı belirtilirken şirket, Musk’ın daha önce çalışmadığı bir sektörde bulunuyor.

Endeavor Group, Hollywood’un önde gelen menajerlerinden Ari Emanuel tarafından 1995 yılında kurulan şirket corona virüsü dolayısıyla geçen yıl gelirlerinin yüzde 24’ünü kaybetmişti.

GÜZELLİK YARIŞMASI DA BÜNYESİNDE

Ultimate Fighting Championship (UFC) isimli spor turnuvasının çoğunluk hisselerine sahip olan Endeavor, Rihanna, Kate Beckinsale, Ben Affleck, Jessica Alba, Matt Damon, Whoopi Goldberg, Christian Bale, Jake Gyllenhaal ve Charlize Theron gibi ünlülerin menajerliğini yapan Morris Agency’i de bünyesinde barındırıyor.

Elon Musk’ın yönetim kurulunda aday gösterildiği Endeavor şirketi 2015 yılında Donald Trump’tan Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) haklarını satın almıştı.

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