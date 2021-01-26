En kötü senaryo gerçek oluyor

1994 ile 2017 arasında toplam 28 trilyon ton buz kaybedildi ve bu dönemde yıllık erime oranı yüzde 65 arttı. 1990’larda bu oran yılda 0,8 trilyon tondu ve bu 2017’de 1,3 trilyon tona çıktı.

Buzulların erimesi deniz seviyelerinin yükselmesine sebep oluyor. Kıyı kesimlerde yaşayanların sel riskini artıran bu olay, doğal hayatı da olumsuz yönde etkiliyor.

Buz kaybındaki artış, 1980’den beri her on yılda sırasıyla 0.26 – 0.12 santigrat derece ısınan atmosfer ve okyanusların artan ortalama sıcaklığından kaynaklanıyor.

The Cryosphere’de yayınlanan çalışma, Edinburgh Üniversitesi, Londra Üniversite Koleji ve Leeds Üniversitesi’nden araştırmacılara göre bugüne kadar dünya çapında buz kaybının en kapsamlı analizi olarak değerlendiriliyor.

KAYIP ORANI HIZLANDI

En büyük kayıplar 23 yıllık dönemde 7,6 trilyon ton azalan Arktik deniz buzundan ve 6,5 trilyon ton azalan Antarktika buzullarından kaynaklandı. Antarktika buz tabakası, 1994 ile 2017 yılları arasında 2,5 trilyon ton kaybetti ve buz raflarının kaybı nedeniyle kayıp oranı hızlandı.

Antarktika’da 0,9 trilyon ton deniz buzu, Grönland buz tabakasından 3,8 trilyon ton ve buzullardan 6,1 trilyon ton daha kaybedildi.

1994’ten beri buzullardan ve buz tabakalarından kaynaklanan kayıplar, küresel deniz seviyesini 3,5 cm artırdı. Önceki araştırmalar, her 1 cm’lik deniz seviyesindeki yükselişe karşılık, yaklaşık bir milyon insanın alçak araziden yerinden edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu tahmin ediyordu.

ANTARTİKA VE GRÖNLAND’DA EN ÜST DÜZEYDE

Çalışmanın baş yazarı ve Leeds Üniversitesi Polar Gözlem ve Modelleme Merkezi’nde araştırma görevlisi olan Dr. Thomas Slater şunları söyledi: “İncelediğimiz her bölgede kayıp buz, Antarktika ve Grönland buz tabakalarındaki kayıplar en üst seviyede oldu. Buz tabakaları şu anda Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından belirlenen en kötü iklim ısınma senaryosundaki gibi gerçekleşiyor.

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