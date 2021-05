Evler, arabalar, sanat eserleri ve özel jetler… Gates çifti 130 milyar doları nasıl paylaşacak?

ABD’li teknoloji devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda Gates’in boşanma kararı alması uluslararası basının gündemine bomba gibi düştü. Jennifer, Rory ve Phoebe isimli çocukları olan 27 yıllık evli çift, ayrılacaklarını sosyal medyadan yaptıkları açıklamayla kamuoyuna da duyurdu.

Forbes’un düzenlediği listeye göre 130.5 milyar dolar serveti bulunan Bill Gates, dünyanın en zengin dördüncü ismi. Gates’in önünde yalnızca Jeff Bezos, Elon Musk ve Bernard Arnault bulunuyor. Haliyle çiftin boşanacak olması, bu servetin nasıl bölüneceği sorularını da beraberinde getiriyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi, bu kapsamda Gates çiftinin sahip olduğu mal varlıklarını derledi. Mal paylaşımı için bir anlaşma imzaladıkları belirtilen çift, bu anlaşmanın detaylarını ise gizli tuttu.

İşte Gates çiftinin bölüşmesi gereken mal varlıkları…

MİLYONLARCA DOLARLIK 5 EV



Gates çiftinin ABD’nin Washington, Florida, California ve Wyoming eyaletlerinde olmak üzere beş farklı evi bulunuyor. Bunlar arasında California Del Mar’daki ev 43 milyon dolar, Florida’daki ev 59 milyon dolarlık değeriyle dikkat çekiyor. Ancak çiftin en çok öne çıkan evi Washington’daki 125 milyon dolarlık Xanadu 2.0 Mansion göl evi.

6 bin metrekarelik ev çiftin kurduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın merkezi konumunda. 1988 yılında 2 milyon dolara satın alınan ev, 7 yıllık bir inşa sürecinin ardından 63 milyon dolar harcanarak adeta baştan yaratıldı.

Evde yedi yatak odası, 18 banyonun yanı sıra açık ve kapalı havuz bulunuyor.

Kalabalık etkinlikler düzenlemek için evde 200 metrekarelik bir resepsiyon salonu da mevcut. 150 kişinin aynı anda yemek yiyebildiği salonda 200 kişilik kokteyl partileri verilebiliyor. Evin kendine ait kumsalı da bulunurken, buraya Karayipler’den özel olarak kum getirildiği biliniyor.

970 BİN DÖNÜM ARAZİ

Gates çifti, teknoloji ve gayrimenkulun yanı sıra son yıllarda tarım arazilerine yaptıkları yatırımlarla da gündeme gelmişti. ABD’de en çok araziye sahip iş insanlarından biri konumunda olan Gates’in, 18 farklı eyalette 970 bin dönüm toprağı bulunuyor.

Bu araziler arasında en büyükleri 276 bin dönümle Louisiana, 192 bin dönümle Arkansas, 103 bin dönümle Arizona, 82 bin dönümle Nebraska ve 64 bin dönümle Washington olarak sıralanıyor. Gates’in arazi yatırımlarına ağırlık verme sebebi net olarak bilinmiyor. Satın alma işlemleri Gates’in 1995’te kurduğu Cascade Investments şirketi tarafından yapılıyor.

LÜKS VE KLASİK ARAÇLAR BİR ARADA



Bill Gates’in otomobillere olan merakını bilmeyen yok. Xanadu 2.0 Mansion’un 30 araç kapasitesine sahip dev bir otoparkı olmasının sebeplerinden biri de bu. 2018’de Ellen DeGeneres’e konuşan Gates, Microsoft’u kurduktan sonra ilk dönemlerde yaptığı en büyük savurganlığın bir Porsche 911 satın almak olduğunu söyledi.



Gates’in garajındaki araçlar arasında Porsche 930 Turbo, Jaguar XJ6, Ferrari 348, Porsche 959 ve Porsche Taycan bulunuyor. Geçtiğimiz yıl şubat ayında verdiği bir YouTube röportajında aldığı son otomobilin Taycan olduğunu belirten Gates, “Bunun yüksek fiyatlı bir otomobil olduğunu söylemem gerek ancak bu benim ilk elektrikli aracım ve oldukça keyif alıyorum” dedi.

ÖZEL JETLER, HELİKOPTERLER VE DENİZ UÇAĞI

Dünyanın en zengin dördüncü ismi olan Bill Gates, özel jet sahibi olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunun farkında. 2019’da Reddit’te bir sohbete katılan Gates, bazı zamanlar özel jetini kullandığını ve bunun vakıf işlerini yapmasına imkan tanıdığını söyledi.

Gates’in tanesi 65 milyon dolardan iki adet Gulfstream G650ER jeti, fiyatı 13-19 milyon dolar arasında değişen iki adet Bombardier Challenger 350 jeti, bir Cessna deniz uçağı ve çok sayıda helikopteri bulunuyor.

DA VİNCİ’DEN HOMER’A ONLARCA SANAT ESERİ

Gates’in sanata olan düşkünlüğü ve koleksiyonu da medyanın yakından takip ettiği bir durum. Gates’in sanat koleksiyonunun en değerli parçalarından biri, Leonardo da Vinci’nin eskiz ve çalışmalarından oluşan notlarının bulunduğu defter. Gates, bu defteri 1994 yılında Christie’s New York’un düzenlediği açık artırmada 30 milyon dolara satın aldı. Defter, çiftin Xanadu 2.0 Mansion‘daki kütüphanesine yer alıyor.

Gates’in sahip olduğu diğer eserler arasında 1998 yılında 36 milyon dolara aldığı Winslow Homer’ın Lost On The Grand Banks isimli yağlı boya tablosu, 1999 yılında 28 milyon verdiği George Bellows’un Polo Crowd tablosu, Childe Hassam’ın 20 milyon dolar değerindeki The Room of Flowers tablosu ve William Merritt Chase’in 10 milyon dolarlık The Nursery tablosu gibi örnekler bulunuyor.

İlginizi Çekebilir Bill Gates'in boşanma kararı sonrasında gözler onda: Bill Gates'in kızı servete sahip olmayacak