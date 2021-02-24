Facebook çocuk istismarı içeriğini tespit edecek

Facebook çocuk istismarı konusunda ciddi bir çalışma yürütüyor. Üzerine çalışılan sistem bu tarz paylaşımlar yapılmadan önce açılan bir uyarı sayfasından daha fazlasını içeriyor. Facebook’un yeni sistemi, kullanıcıları, kötüye kullanım amaçlı içeriği paylaşmaya çalışan hesaplarını devre dışı bırakabileceği konusunda bilgilendirerek bu tür içeriğin yayılmasını durdurmayı amaçlıyor.

Bu eylem, Facebook’un çocuklara yönelik cinsel istismarın platformunda yaygınlaşmasına izin verdiği için inceleme altına alınması üzerine geldi. Firma, yalnızca 2020’de Temmuz’dan Eylül’e kadar en az 13 milyon zararlı görüntü tespit ettiğini açıkladı.

Business Insider’ın bildirdiğine göre, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi’nden (NCMEC) alınan rakamlar, 2020 yılında çocuklara yönelik cinsel istismar görüntülerinin sayısında yüzde 31’lik bir artış olduğunu gösterdi. NCMEC ayrıca Facebook’un 2019’da diğer teknoloji şirketlerinden daha fazla çocuk cinsel istismarı materyaline sahip olduğunu belirledi.

“SON İYİLEŞTİRMELERİ DUYURUYORUZ”

Facebook’un küresel güvenlik başkanı Antigone Davis, Salı günkü açıklamasında şunları paylaştı: “Uygulamalarımızı çocuklara zarar vermek için kullanmak iğrenç ve kabul edilemez. Çocuk istismarıyla mücadelede sektör lideri çabalarımız, istismarı önlemeye, politikalarımızı ihlal eden içeriği tespit edip bildirmeye ve çocukların güvenliğini sağlamak için uzmanlar ve yetkililerle birlikte çalışmaya odaklanıyor. Bugün, insanların çocukları mağdur eden içeriği paylaşmasını engellemek için test ettiğimiz yeni araçları ve tespit, bildirme araçlarımızda yaptığımız son iyileştirmeleri duyuruyoruz.” dedi.

Facebook, insanların ana sosyal medya platformunda ve Instagram’da çocuk istismarına yönelik temasını nasıl ve neden paylaştığını araştırmak için NCMEC ile birlikte çalıştığını söyledi.

Firmanın bu tarz paylaşımları engellemek için geliştirdiği ilk araç, insanlar Facebook ve Instagram’da çocuk istismarıyla ilgili terimler aradıklarında ekranda görünen uyarı amaçlı açılır bir pencere.

KOLLUK KUVVETLERİ MESAJLARI OKUYABİLİYOR

İkinci uyarı ise çocuk istismarına yönelik içerik paylaşan kişileri bu paylaşımla neden olabileceği zararlar hakkında bilgilendiren ve bunun politikalarına aykırı olduğu, bu materyalin paylaşılmasının yasal sonuçları olduğu konusunda uyaran bir güvenlik uyarısı.

Facebook ayrıca çocuk güvenliği politikalarını, -aksi takdirde masum olan çocukların resimlerini, alt yazıları, hashtagleri veya tasvir edilen çocuklar hakkında uygunsuz sevgi işaretleri veya yorumlar içeren yorumlarla paylaşmaya adanmış profilleri, Sayfaları, grupları ve Instagram hesaplarını kaldıracağını açıklığa kavuşturmak için- güncelledi.

Şu anda, kolluk kuvvetleri Facebook ve Instagram’da paylaşılan mesajları okuyabiliyor ve bunlardan bazıları çocuk suçluları yakalamalarına yardımcı oluyor.