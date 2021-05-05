Facebook, Donald Trump ile ilgili kararını verdi

Başkanlık seçimi sonrasında 6 Ocak'ta Kongre Binası'nın kuşatılmasıyla devam eden süreçte, halkı endişeye sürükleyen paylaşımlar yapması nedeniyle Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları geçici bir süreliğine askıya alınmıştı.

Facebook Gözetim Kurulu dün yaptığı açıklamada, konuyla ilgili kararlarını bugün paylaşacaklarını belirtmişti.

Kurul, eski başkanın hem Facebok hem de Instagram hesaplarının süresiz olarak askıya alınmasını onaylarken, şirketin, platformun diğer kullanıcılarına uygulanan kurallarla tutarlı olan orantılı bir yanıtı belirlemesi ve uygulaması için konuyu incelemesini istiyor.

Kurul kararında, “Kurul, Facebook’un 7 Ocak 2021’de, o zamanki Başkan Donald Trump’ın Facebook sayfasında ve Instagram hesabında içerik yayınlama erişimini kısıtlama kararını onayladı” dedi.

UYGULAMADA PROBLEM

Aslında, Facebook’un belirsiz ve standartsız süresiz askıya alma cezasını uygulaması uygun değildi. Facebook'un normal cezaları arasında içeriğin kaldırılması, belirli bir süre askıya alınması veya sayfanın ve hesabın kalıcı olarak devre dışı bırakılması yer alıyor.

Kurul ayrıca kamu güvenliğini teşvik eden ve ifade özgürlüğüne saygı duyan açık, gerekli ve orantılı politikalar geliştirilmesi için de tavsiyelerde bulundu.

Trump, sosyal medya devleri tarafından engellenince çareyi kendi sosyal medya platformunu kurmakta buldu. “From the Desk of Donald J. Trump” adını verdiği platformu “özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak bir yer” olarak tanımladı.

İlginizi Çekebilir Facebook, Trump yasağı ile ilgili kararını 5 Mayıs'ta açıklayacak