Facebook, Twitter ve Youtube’a algoritma baskısı

30’dan fazla Demokrat milletvekili, Google ve YouTube CEO’ları Sundar Pichai ve Susan Wojcicki’ye mektup gönderdi. Mektupta, “6 Ocak Çarşamba günü ABD Kongre Binası şirketinizin tasarladığı, inşa ettiği ve sürdürdüğü dijital bir yankı odasında kısmen radikalleşen şiddetli, isyancı bir çete tarafından saldırıya uğradı” denildi.

Mektuplarda; Facebook, Twitter ve YouTube platformlarının ağlarını daha iyi yönetmek için gösterdikleri son çabaları kabul edilse de özellikle bu platformların çalıştığı ölçekte radikalleşme sorununu çözmek için tek başına yeterli olmadığını savunuyor.

“GERÇEKLİK DUYGUSUNU ZAYIFLATIYOR”

Milletvekilleri, her üç şirketin de tavsiye algoritmalarının doğasında bulunan “temel” kusurları henüz ele almadıklarını iddia ediyor.

Facebook CEO’suna gönderilen mektup şöyle: “…Facebook, diğer sosyal medya platformları gibi mevcut siyasi önyargıları pekiştirme olasılığı en yüksek olan içerikleri, özellikle de köklerinde öfke, endişe ve korku yatan kaynaklardan besleyerek detayları sıralıyor ve kullanıcılara sunuyor.

Facebook’un kendi platformunda kullanıcı katılımını en üst düzeye çıkarmak için kullandığı algoritmalar, paylaşılan nesnel gerçeklik duygumuzu zayıflatıyor, sınırdaki siyasi inançları yoğunlaştırıyor, aşırılık yanlısı kullanıcılar arasındaki bağlantıları kolaylaştırıyor ve trajik bir şekilde, bazılarının bizim gibi gerçek dünyada fiziksel şiddet uygulamasına neden oluyor. Buna 6 Ocak’ta birinci dereceden şahit olduk.”

Mektuplar, her üç şirketin de tavsiye algoritmalarının insanlar üzerindeki etkisinin farkında olduğunu, ancak bu konuda hiçbir şey yapmadığına işaret ediyor.

“YOUTUBE YALAN DOLU VİDEOLARI TAVSİYE ETMEMELİ”



Demokratlar mektupta, bu platformlara öneride de bulunuyor. Örneğin, YouTube otomatik oynatılan videoların varsayılan olmaması gerektiğini ve platformun hiçbir koşulda birinin yalan ve yanlışlarla dolu videolar izlemesini tavsiye etmemesini söylüyor. Ayrıca şirketi, kullanıcı katılımını her şeyin üzerinde tutan bir modelden uzaklaşmaya çağırıyorlar.

MALINOWSKI: “RADİKAL İÇERİĞİN SORUNSUZ YAYILMASI SINIRLANMALI”

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Tom Malinowski, “Bu büyük sosyal medya şirketlerinin CEO’larını; aşırı, radikalleşen içeriğin sorunsuz yayılmasını sınırlamak için kalıcı ve platform çapında değişiklik yapmaya çağırıyoruz. Bu durum yapabileceklerini göstermelerine rağmen bilinçli olarak bir şey yapmamayı seçtiklerini ifade ediyor” dedi.

Başkan Joe Biden ise, seçim öncesi Facebook gibi bir şirketi dezenformasyonu yaymaktan daha sorumlu hâle getirmek için ABD’nin İletişim Ahlakı Yasası’nın 230. bölümünü yürürlükten kaldırması gerektiğini söylemişti.

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