Facebook, yeni ürünleriyle Clubhouse ve podcast dünyasına meydan okuyor

Facebook, özellikle pandemiyle beraber popülerliğini artıran Clubhouse'un ve podcast'lerin tahtına gözünü dikti. Sosyal medya platformunun, bir dizi sesli içerik servisi sunması bekleniyor. Servislerin kapsamları ise şu şekilde:

– Bir yıl önce piyasaya sürdüğü bir video konferans ürünü olan Rooms’un yalnızca sesli bir sürümü,

– İnsanların gruplar halinde sanal bir sahnede dinlenmesine ve onlarla etkileşimde bulunulmasını sağlayan Clubhouse benzeri bir ürün,

– Facebook kullanıcılarının kısa sesli mesajlar kaydetmelerine ve bunları şu anda metin, resim ve videolarla yapabildikleri gibi haber akışlarında yayınlamalarına olanak tanıyan bir ürün,

– Son birkaç yıldır podcast yayıncılığına büyük yatırım yapan Spotify ile bağlantılı olacak bir podcast ürünü.

SERVİSLERİN KULLANICILARLA BULUŞMA TARİHİ NET DEĞİL

Facebook’un açıklayacağı ürünler için yayın zamanları ise henüz net değil. Facebook, daha önce bu konuda Recode’dan gelen bir soru karşısında; “Yıllardır insanları ses ve video teknolojileri aracılığıyla birbirine bağlıyoruz ve bu deneyimi insanlar için iyileştirmenin yeni yollarını sürekli araştırıyoruz” şeklinde açıklama yapmıştı.

CLUBHOUSE İLERİDE ZORLANACAK

Pandeminin de etkisiyle bir yıl gibi kısa bir sürede hızla büyüme kaydeden Clubhouse için analistler, aynı ilgiyi yeniden yakalamakta zorlanabileceğini tahmin ediyorlar. Clubhouse, son olarak 10 milyon kullanıcısı olduğunu bildirdi ve Şubat ayından itibaren kullanıcı sayısı ile ilgili bilgilerini güncellemedi.

Ayrıca, Clubhouse hala iPhone kullanıcıları ile sınırlı bir hizmet sunuyor.

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