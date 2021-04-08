Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Facebook’tan sonra şimdi de LinkedIn! 500 milyon kişinin bilgileri çalındı, satışa çıkarıldı

Geçtiğimiz hafta Facebook'taki 530 milyon kullanıcının bilgilerinin çalındığı haberinin ardından bir haber de sosyal medya platformu LinkedIn'den geldi. Platformdaki 500 milyondan fazla kullanıcının bilgilerinin çalındığı ve çevrimiçi olarak satışa sunulduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:38, 08/04/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Facebook’tan sonra şimdi de LinkedIn! 500 milyon kişinin bilgileri çalındı, satışa çıkarıldı

İş dünyası tarafından sıkça kullanılan LinkedIn’de bulunan 500 milyondan fazla kişinin bilgilerinin çalındığı ve çevrimiçi forumlarda satışa sunulduğu açıklandı.

Hackerlar verilerin çalışınmasına kanıt olması için 2 milyon kullanıcının bilgilerinden oluşan bir örneği paylaştı. Söz konusu örnekte üyelerin isimleri, e-posta adresleri, telefon numaraları, çalışma bilgileri, sosyal medya bağlantıları gibi birçok veri bulunuyor.

Bir LinkedIn yetkilisi tarafından yapılan açıklamada “Sorun hala araştırılıyor, çalınan bilgiler herkese açık olarak görüntülenebiliyor. Üyelerimizi ve onların verilerini korumak için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

ʻʻ
LinkedIn'in 740 milyon aktif kullanıcı bulunuyor. Çalınan veriler, sitedeki kullanıcıların yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor.

 

İlginizi ÇekebilirFacebook'a 'kişisel veri' incelemesiFacebook'a 'kişisel veri' incelemesiİlginizi ÇekebilirFacebook'un sızan verileri arasında Mark Zuckerberg'in telefon numarası da yer alıyorFacebook'un sızan verileri arasında Mark Zuckerberg'in telefon numarası da yer alıyor
Facebook Haber LinkedIn sosyal medya söz Teknoloji
Yayınlanma Tarihi:20:35,