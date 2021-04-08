Facebook’tan sonra şimdi de LinkedIn! 500 milyon kişinin bilgileri çalındı, satışa çıkarıldı

İş dünyası tarafından sıkça kullanılan LinkedIn’de bulunan 500 milyondan fazla kişinin bilgilerinin çalındığı ve çevrimiçi forumlarda satışa sunulduğu açıklandı.

Hackerlar verilerin çalışınmasına kanıt olması için 2 milyon kullanıcının bilgilerinden oluşan bir örneği paylaştı. Söz konusu örnekte üyelerin isimleri, e-posta adresleri, telefon numaraları, çalışma bilgileri, sosyal medya bağlantıları gibi birçok veri bulunuyor.

Bir LinkedIn yetkilisi tarafından yapılan açıklamada “Sorun hala araştırılıyor, çalınan bilgiler herkese açık olarak görüntülenebiliyor. Üyelerimizi ve onların verilerini korumak için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

ʻʻ LinkedIn'in 740 milyon aktif kullanıcı bulunuyor. Çalınan veriler, sitedeki kullanıcıların yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor.

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