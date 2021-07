Felç hastasına 18 yıl sonra mucize gibi yöntem: Beynine yerleştirilen elektrotlarla yeniden konuştu

ABD’nin California eyaletinde yaşayan 38 yaşındaki Pancho, bilim dünyasında yeni bir umut olan sistemin başrolündeki isim. Bir üzüm bağında çalışan Pancho 2003 yılında bir futbol maçı sonrasında evine dönerken trafik kazası geçirdi.

Ağır yaralanan genç adam hastanede acilen ameliyata alındı. Midesinden geçirdiği son operasyonun ardından taburcu edilen Pancho, pıhtı atması nedeniyle felç geçirdi. Yürüme ve konuşma yetisini kaybeden Pancho 18 yıl boyunca sessizliğe gömüldü.

Pancho’nun yıllar sonra hayatını değiştiren adım ise California Üniversitesi’nde nöroloji uzmanı Prof. Dr. Edward Chang ve ekibinden geldi. Pancho’nun iletişim kurabilmesi için bir sistem geliştiren Chang ve ekibi, hastanın beyindeki konuşma merkezinin olduğu bölüme elektrotlar yerleştirdi.

128 ELEKTROT BİLGİSAYARA AKTARIYOR



Hastanın beyin dalgalarını algılayan 128 elektrot bunu bir bilgisayar sistemine aktardı. Geliştirilen özel bir algoritma sayesinde Pancho’nun kurmak istediği cümleler bilgisayar ekranına yansıtıldı. Çalışmayı The New England Journal of Medicine dergisine anlatan Prof. Dr. Chang, “48 seans ve 22 saatlik beyin dalgaları kaydedildikten sonra hastanın söylemeye çalıştığı kelimelerden 50 setlik bir veri oluşturduk” dedi.

Algoritmayı geliştirmek ve hastanın daha uzun cümleler kurabilmesi için önlerinde uzun bir yol olduğunu belirten Dr. Chang, 9 bin denemede algoritmanın kelimelerin yarısını doğru algıladığını ifade etti. Chang, şu an itibarıyla sistemin kısa cümlelerle daha akıcı çalıştığını söyledi.

‘İKİNCİ BİR ŞANS GİBİ’



18 yıl sonra yeniden iletişim kurabilmeye başlayan Pancho, duygularını ABD medyasına anlattı. Dakikada 18 kelime kullanabilen Pancho’nun ilk cümleleri, “Ailem dışarıda” oldu. Pancho, “İyi bir sonuçla karşılaşıp karşılaşmayacağımı bilmiyordum. Doktorlar durumumun iyiye gitmesine hiç şans vermemişti. Kimseyle iletişim kuramamak, normal bir diyalog içinde kendini ifade edememek çok yıkıcı. Şimdi konuşmak için ikinci bir şans elde etmiş gibiyim” ifadelerini kullandı.