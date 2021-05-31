Filistin sansüründen sonra sosyal medya platformundan geri adım

Mayıs ayı başında İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalar sosyal medya platformlarına da yansımış, pek çok kullanıcı yıkıcı etkiler bırakan savaşı kınayan içerikler paylaşmıştı. Ancak sosyal medya platformlarında bu içeriklerin silinmesi, engellenmesi ya da öne çıkmaması tartışmaları doğurmuştu.

Instagram da bu tartışmaların odağında yer aldı. Sosyal medya platformu bunun kasıtlı olmadığını belirtse de geri adım atarak algoritmasını değiştirdiğini açıkladı.

“İÇERİKLERE, EŞİT DERECEDE ÖNEM VERECEĞİZ”

Şimdiye kadar Instagram; kullanıcıların, akışlarının üst kısmında görüntüledikleri hikayelerde orijinal içeriğe, başka kişilerden yeniden paylaşılan içeriklere göre öncelik verdi. Ancak şirket yeni algoritma değişikliği ile yeniden paylaşılan içeriklere ve orijinal içeriklerle eşit derecede önem verecek.

Instagram yaptığı açıklamada, “Yeniden paylaşılan hikayeler, insanların beklediği erişimi sağlamıyor ve bu iyi bir deneyim değil. Zamanla, orijinal olarak üretilen hikayelere yaptığımız gibi yeniden paylaşılan gönderilere eşit ağırlık vermeye başlayacağız” dedi.

ALGORİTMA HATASI

Instagram, bu değişikliğin sadece Filistin yanlısı içeriklerle ilgili gelen tepkiler nedeniyle yapılmadığını, bir süredir düşünüldüğünü söyledi. Ayrıca açıklamada şu sözlere yer verildi: “Şu an kullanılan algoritma, insanların belirli konular veya bakış açıları hakkındaki hikayeleri bastırdığımıza inanmalarına neden oldu. Gerçekten açık olmak istiyoruz; durum böyle değil.”

Financial Times’ın haberine göre; Facebook’un algoritmaları, Filistinli kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılan “şehit” ve “direniş” gibi kelimeleri şiddete teşvik olarak etiketledi ve Mescid-i Aksa’yı yanlışlıkla bir terör örgütüyle ilişkilendirdikten sonra hakkındaki gönderileri kaldırdı.

Financial Times’a açıklama yapan bir çalışan; Facebook’un kasıtlı bir sansür uyguladığına inanmadıklarını söyledi.

ÖZÜR DİLERİZ

Facebook konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Uygulamamızda birkaç sorun olduğunu biliyoruz. Önemli olaylara dikkat çekemeyeceklerini hisseden veya bunun kasıtlı olarak seslerini bastırmak için yapıldığını düşünen herkesten özür dileriz. Niyetimiz asla bu değildi. Belirli bir topluluğu veya bakış açısını asla susturmak istemiyoruz.”

Ayrıca Instagram’a sahip olan Facebook’taki 50 çalışanın, Filistin yanlısı seslerin bastırılmasıyla ilgili endişelerini dile getirmesi de bu süreçte medyaya yansımıştı.

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