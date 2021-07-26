Google’a tek yıldızlı yorum yazan çifte 963 bin liralık dava

Washington, Vancouver’dan bir çift, bir çatı kaplama şirketi hakkında Google’a tek yıldızlı incelemelerini bıraktıktan sonra kendilerine 112 bin dolarlık (yaklaşık 963 bin liralık) dava açıldığını öğrendi.

Knepper ve Adam Marsh, çatı hizmetleri veren şirketin resepsiyonistlerinden biriyle yaptıkları iki telefon görüşmesinden sonra, şirket hakkında olumsuz bir inceleme yazdılar. Newsweek’in haberine göre; bunun üzerine şirket, çifti karalama ve iş beklentisine kasıtlı olarak müdahale etmekle suçlayan bir gazeteye hizmet etmekle suçladı.

BİLGİ VERMEDİLER, KÜÇÜMSEDİLER

Knepper verdiği demeçte, şirketin çatı katındaki bir sızıntıyı ne kadar sürede onarabileceğini öğrenmek için servislerini aradığını; ancak telefonun diğer ucundaki resepsiyon görevlisinin son derece küçümseyici tavırlara sahip olduğunu söyledi:

“Bana herhangi bir bilgi vermeyi reddetti. Ev sahibinden bu bilgiyi almam gerektiğini söyledi. Müdürle konuşmak istedim ve bana güldü. Bana onu sözlü olarak taciz ettiğimi ve ofis müdürü olduğunu söyledi. Telefonu yüzüme kapattı.”

Resepsiyonistle yaşadıkları olumsuz iletişimden sonra çift, incelemelerini yayınladı ve ayrıca, işin beklenen zaman çizelgesi hakkında bir rapor almadıkları için Better Business Bureau’ya da şikayette bulundu.

TEHDİT EDİLEN ÇİFTE 112 BİN DOLARLIK DAVA

Kısa bir süre sonra, şirketin sahibi Michael Mecham ile temasa geçtiler. Knepper sonrasındaki süreci şu şekilde anlatıyor: “Bana nerede yaşadığımı bildiğini söyledi. Bana dava açmak için yüz bin dolar harcamaktan memnuniyet duyacağını söyledi.” Ayrıca Knepper daha sonrasındai daha fazla zarar verilmeden incelemeyi kaldırmasını talep eden bir metin aldığını söyledi.

Haziran ayı sonlarında, çifte Executive Roof Services adına açılan dava tebliğ edildi. Knepper, “Dürüst olmak gerekirse, ağladım. Çok korktum. Bir avukata param yetmiyor. 112.000 dolar ödemeye gücüm yok. Ve yapamam, iflas başvurusunda bulunmak istemiyorum” dedi.

Çatı şirketini temsil eden Avukat David Bowser ise davanın Knepper ve Marsh’ın uygunsuz niyetine odaklandığını söyledi.

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