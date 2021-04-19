Google’ın kurucusundan gizli hava aracı: LTA’nın detayları belli oldu

LTA Research and Exploration olarak bilinen ve Lighter Than Air yani havadan daha hafif kelimelerinin kısaltması ile ortaya çıkan şirket, 2017 yılında NASA’nın Ames Araştırma Merkezi’nde faaliyete başladı.

Geçtiğimiz dört yıl içinde LTA Research, sıfır emisyon vizyonunu geliştirmek için çalıştı. Brin’in hava araçlarına olan ilgisi oldukça eskiye dayanıyor.

GEÇMİŞTEN GELEN İLGİ

2005 yılında, Brin ve Google’ın kurucu ortağı Larry Page, alışılmadık bir satın alma yaptı: 180 yolcu taşıyabilen geniş gövdeli bir Boeing 767-200 aldılar. İkili, uçağı 50 yolcuyu barındıracak şekilde yeniledi ve standarttan çok uzak ve yöneticiler tarafından tercih edilen bir araç ortaya çıkardılar.

Araçla ilgili bilgiler çok daha sonra The Wall Street Journal tarafından yayınlanan mahkeme belgelerinde ortaya çıktı. Habere göre; Page ve Brin sözde parti uçağına ne tür yataklar koyacaklarını tartıştılar ve ayrıca hamak ve kokteyl salonu gibi özellikleri de olsun istediler.

Brin’in uçağa olan ilgisi bir şirket jetinin ötesine geçti: 2012’de, Google Glass’ın lansmanı sırasında Brin, Google ürününü kullanan ve o esnada havada olan bir paraşütçü ekiple yeni ürününü tanıttı.

Brin, Google’ın aya yolculuk laboratuvarında geçirdiği süre boyunca çeşitli uçak türlerinin geliştirilmesini de denetledi. X adı altındaki projeler arasında, balonlar aracılığıyla internet bağlantısı sağlamanın bir yolu olan Loon; uçurtma kullanarak elektrik sağlamayı planlayan Makani; ve bir drone teslimat projesi olan Wing de vardı.

GÖKLERİN KRALİÇESİ'NDEN İLHAM ALDI

Brin, Google’ın ana şirketi Alphabet’in başkanıyken LTA üzerinde çalışmaya başladı. Ashlee Vance’in 2017'de Bloomberg'de yayınladığı bilgilere göre; Brin, Google’ın Mountain View, California genel merkezinin yakınında bulunan Ames Araştırma Merkezi’ni ziyaret ettikten sonra 2014 yılında kendi zeplinini inşa etmeye karar verdi.

Ames, daha önce ABD Donanması tarafından 1930’larda inşa edilen devasa bir zeplin olan USS Macon’a ev sahipliği yapıyordu. Bloomberg’e göre Brin’in projesine ilham veren de bu, hava gemisiydi. Göklerin Kraliçesi olarak adlandırılan USS Macon, daha sonra Pasifik Okyanusu’na, San Francisco kıyılarından 45 mil açıkta düştü ve donanmanın hava gemisi programını sona erdirdi.

ALPHABET İLE YOLLARI AYIRDI

2017’de Insider'ın hazırladığı habere göre; LTA’nın Alphabet’ten hangar alanı kiralamak için 131.000 dolar ödediği açıklandı. Aralık 2019’da ise Brin ve Page, Alphabet’teki görevlerinden ayrıldı. Ve bir zeplin için çalışmalara başladı. The Guardian’dan Mark Harris’in 2017'de hazırladığı yazıya göre; zeplinin yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve hemen hemen iki futbol sahası uzunluğuna eşit olması bekleniyordu.

Ayrıca The Guardian’a göre; o sırada LTA, 100 milyon doları aşan bir şekilde Brin tarafından finanse edildi.

İNSANİ GÖREVLER İÇİN KULLANILACAK

Brin'in hazırladığı uçuş aracı; gıda ve erzak dahil olmak üzere insani yardımı, dünyanın uzak bölgelerine götürmek için kullanılacak. Aracın, iniş için geleneksel bir havaalanı pistine ihtiyacı olmayacağı da paylaşılan bilgiler arasında.

LTA’nın web sitesinde yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi: “Bu tip yeni nesil hava gemileriyle, insani yardım dağıtımını iyileştirmeye ve karbon emisyonlarını azaltmaya çalışırken, bir yandan da Amerikalılara ekonomik fırsat ve yeni iş imkanları sunmaya çalışıyoruz.”

The Guardian’a göre Brin; aracın, arkadaşlarına ve ailesine kıtalar arası bir hava yatı olarak hizmet verebilmesi için lüks bir şekilde yapılmasını da istedi.

İKLİM DOSTU

SFGate’den Madeline Wells’e göre, hava gemileri kargo gemilerinden daha hızlı ve geleneksel uçaklardan %80 ila %90 daha az emisyon üretiyor. LTA, web sitesinde amacının; sonunda sıfır emisyonlu bir uçak ailesi oluşturmak olduğunu söylüyor.

Hindenburg Felaketi'nden sonra havacılık alanında hidrojen yerine helyum kullanılmaya başlandı. Ancak LTA, hidrojen kullanımını yeniden gözden geçiriyor gibi görünüyor. TechCrunch'ın haberine göre de LTA yakın zamanda bir hidrojen program yöneticisi arıyordu.

LTA hava aracının 2021’de gökyüzüne çıkması bekleniyor.