Google’ın reklamlarından sorumluydu, şimdi reklamsız bir arama motoru oluşturuyor

Yakın zamanda Alex Kantrowitz’in podcast programına katılan Sridhar Ramaswamy, Google’da on yedi yıl geçirdikten sonra reklam işinde hayal kırıklığına uğradığını söylüyor. Şimdi 77,5 milyon dolarlık finansmanla Google'a rakip olmaya hazırlanan Ramaswamy, Google’ın mevcut yapısına aykırı “reklamsız” bir arama motorunu piyasaya sürmeyi hedefleyen “Neeva”yı kurduğunu açıkladı.

Google, rakiplerini eleyerek son derece popüler olsa da reklam yerleşimi ile Sridhar Ramaswamy dahil pek çok kişinin eleştirilerini toplamaya devam ediyor.

REKLAM DESTEKLİ BİR ARAMA MOTORU İYİ ÇALIŞMIYOR

Alex Kantrowitz’in podcast programına katılan Ramaswamy, Google’ın arama motoruyla mücadele etmek ve reklamsız olmak için yeni bir şirkete liderlik ettiğini açıkladı. Google’ın reklam bölümünde yıllardır çalışmasına rağmen yeni CEO, reklam destekli ve ücretsiz bir arama motorunun iyi çalışmadığına veya verimli olmadığına inanıyor.

Ramaswamy, insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini optimize ederek tamamen reklamsız bir arama motorunu piyasaya sürmeyi hedefleyen Neeva'yı kurdu.

EN İYİ SONUCU MU REKLAMI MI GÖSTERMELİ?

Röportajda; abonelik sistemine sahip modelin, Google gibi ücretsiz ve reklam destekli bir modelden daha iyi olacağını açıkladı. Ramaswamy; rastgele, istenmeyen reklamlar almak yerine, kullanıcıların ödeme yaparak ihtiyaç duydukları arama sonuçlarına anında ulaşabileceklerinin de altını çizdi: “Size reklam niteliğinde sonuçlar göstermek için çok güçlü bir teşvik var. Reklamlar, arama motoru için çıkar çatışmasıdır. Size bir reklam mı göstermeli yoksa en iyi sonucu mu göstermeliler?”

Ramaswamy, reklamların arama sonuçlarını nasıl etkilediğini vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Arama yaptığımda büyük perakendeciler görmek istemiyorum. Daha küçük perakendeciler istiyorum. Kıyafet arıyorsam, yalnızca malzemelerini etik olarak tedarik etme taahhüdünde bulunan mağazaların gösterilmesini istiyorum. Ülkedeki en iyi perakendeciyi göstermemek, reklam odaklı arama motoru için bir seçenek değil.”

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