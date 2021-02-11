Hyundai’den bir robot daha

Robot, ulaşılması güç arazilerde ve zorlu doğa koşullarında kullanılacak. Modüler bir platform üzerinde inşa edilen TIGER'ın oldukça kullanışlı bir bacak ve tekerlek sistemi bulunuyor. Bu özel kabiliyetli hareket sistemi sayesinde 360 derecelik yön kontrolü yapabilen robot, ayrıca uzaktan gözlem için de özel sensörler kullanıyor. Bunun haricinde TIGER, ulaşılması güç yerlerde tamamen şarj olabilmesi ve hareket komutlarını artırabilmesi için insansız hava araçlarına (İHA) da bağlanabiliyor.

Robot, gövdesinde büyük sayılabilecek bir yük bölmesine sahip. Böylelikle, zorlu bölgelere acil teslimat veya malzeme taşınması için devreye girebiliyor. Bacaklar bir insan gibi adım atabilirken, yüzey düzeldiği andan itibaren tekerlekleri bir taşıt gibi kullanmaya başlıyor. Fakat, bu özel bacak sistemi, en iddialı ve en performanslı arazi aracından bile daha kabiliyetli olarak hareket edebildiğinden sarp kayalıklar, derin çukurlar ve dik yamaçlardan takılmadan geçebiliyor

Hyundai Elevate konsepti baz alınarak geliştirilen robot, böylece yürümenin haricinde tekerlekleri aracılığıyla optimum hızı da ulaşabiliyor. Elevate robotla arasındaki tek fark, biri yük diğeri ise insan taşıyabiliyor.