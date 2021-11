İlk canlı, kendi kendine üreyebilen robot geliştirildi

Bilim insanları, kendi kendini kopyalayarak üreyebilen ilk canlı robot sürüsünü geliştirdiklerini duyurdu. Kurbağa hücrelerinden yapılan ve Xenobots 3.0 adı verilen milimetrelik organizmalar, insan hücrelerinin faaliyetlerini de kontrol edebilecek.

ABD’li bilim insanları, daha önce hiç görülmemiş bir şekilde kendi kendine çoğalabilen ilk ‘canlı robot sürüsü’nü geliştirdiklerini duyurdu. Adını aldığı Afrika pençeli kurbağasının (Xenopus laevis) kök hücrelerinden oluşan xenobotlar, bir milimetreden daha kısa.

Vermont Üniversitesi, Tufts Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nde bilim insanları tarafından geliştirilen sisteme göre, hücre kümeleri bir araya gelerek kendilerinin kopyalarını oluşturabilirken, bu durumun nesiller boyu tekrar edebildiği de belirlendi.

Biyoloji profesörü ve Tufts Üniversitesi’ndeki Allen Keşif Merkezi’nin yöneticisi ve araştırmanın ortak yazarlarından Michael Levin, canlı robotlara ‘hayran kaldığını’ dile getirdi.

Kurbağa hücrelerinden üretilen bilgisayar tasarımlı organizmalar, tek hücreleri bir “ağız” içinde topluyor. Ardından, kendileri gibi görünen yavrularını serbest bırakıyor. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, kendi kendini kopyalayan canlı biyo-robotların, travmatik yaralanmalar, doğum kusurları, kanser, yaşlanma ve daha fazlası için daha doğrudan, kişiselleştirilmiş ilaç tedavisine olanak sağlayabileceği duyurdu.

Michael Levin, “Kurbağaların normalde kullandıkları bir üreme yöntemi vardır, ancak (hücreleri) embriyonun geri kalanından kurtardığınızda ve onlara yeni bir ortamda nasıl olacaklarını anlamaları için bir şans verdiğinizde, sadece kendilerini anlamakla kalmazlar. yeni bir hareket yolu buluyorlar, ama görünüşe göre üremek için de yeni bir yol buluyorlar. Biz de bundan yola çıkarak robotların kendi kendine üreme sürecini şekillendirebildik” dedi.

Vermont Üniversitesi’nde bilgisayar bilimcisi ve robotik uzmanı olan çalışma yazarı Joshua Bongard, “ Yürüyen Xenobot’ları ve ardından yüzen Xenobotlar' geliştirdik. Şimdi, bu çalışmada, kendini kopyalayabilen Xenobot’ları ürettik. Organizmaların veya canlı sistemlerin içinde daha önce bilinmeyen bir alan olduğunu keşfettik ” dedi.

