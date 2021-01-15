Jeff Bezos uzay yarışında hızlanıyor

E-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin, yeni Shepard roketi bir test uçuşunu daha başarıyla tamamladı.

CNBC News’e göre, şirket roketi yörünge altı uzay turizmi uçuşları için kullanmayı hedefliyor ve ilk mürettebatlı test görevi muhtemelen Nisan ayının başlarında gerçekleşecek. Perşembe günü gerçekleştirilen test uçuşu, 2015 yılından bu yana New Shepard’ın 14. başarılı yörünge aldı uçuşu oldu.

Önceki test görevlerinde olduğu gibi, roket mürettebat kapsülünü ayrılmadan önce uzayın başlangıç ​​noktası olarak kabul edilen Karman Hattı’na taşıdı. Kapsül, fırlatıldıktan sadece 10 dakika sonra paraşüt destekli bir inişle Dünya’ya dönmeden önce deniz seviyesinden 351,215 fit yüksekliğe ulaşarak irtifa kazanmaya devam etti. Roket ayrıca fırlatma rampasından ayrıldıktan yedi dakika sonra güvenli bir şekilde karaya indi.

6 KİŞİLİK KAPSÜL TEST EDİLDİ

Bu haftaki görevin hedeflerinden biri, çeşitli yükseltmelerle donatılmış yeni bir altı kişilik mürettebat kapsülünü test etmekti.

Bunlar, mürettebatın Görev Kontrolü ile sürekli konuşmasını sağlamak için mikrofonlu yeni iç hoparlörler ve her koltuk için bir bas konuş düğmesi içeriyor. Yeni bir mürettebat uyarı sistemi de takıldı ve her koltukta, kapsülde seyahat edenlere önemli güvenlik mesajları ileten bir panel var.

Aralarında sıcaklığı düzenlemek ve uçuş sırasında kapsül pencerelerinin buğulanmasını önlemek için bir soğutma sistemi de var. Daha konforlu bir sürüş için New Shepard, artık ortam gürültüsünü azaltmak için yastıklı duvar kaplamaları ve ses bastırma cihazlarına sahip.

RAKİPLER DE ÇALIŞIYOR

Blue Origin, yüksek gelire sahip olan insanlara ömürlerinin seyahatini teklif etmek isteyen tek şirket değil. Virgin Galactic ayrıca yörünge altı uzay uçuşları için bir turizm hizmeti planlıyor. Ancak onların sistemi roket yerine taşıyıcı uçakla bir pist fırlatma sistemi kullanıyor. SpaceX’in de uzay turizmi hizmetleri için planları var. Elon Musk’ın firması Uluslararası Uzay İstasyonunu ziyaret etmeyi bile içerebilecek daha iddialı gezileri hedefliyor.

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