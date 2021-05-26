Kanlı ay Türkiye’den görülecek mi? Kanlı ay tutulmasının hayatımıza etkileri neler olacak?

Güneş, Ay ve Dünya’nın peş peşe dizilmesiyle oluşan Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs'ta gerçekleşecek. Gökyüzünde görsel bir şölen yaşatacak olan Kanlı Ay tutulması en son 2019 yılında gerçekleşmişti. Sözcü Gazetesi köşe yazarı Seyran Ataklı 2021'in ilk Ay tutulması olurken, dünyaya çok yakın gerçekleşmesi nedeniyle global olarak 6 aylık çok önemli değişimleri ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

NASA'ya göre Tam Ay tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya'nın tam ters yönlerinde hizalanıyor.

NASA, “Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır” diye ekliyor.

Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya “Kanlı Ay tutulması” da deniliyor.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Greenwich'teki Kraliyet Gözlemevi'nde gökbilimci olan Patricia Skelton'a göre, süper ayı görmek için en iyi zaman 26 Mayıs sabahın erken saatlerinde veya aynı gün akşamın ilerleyen saatlerinde – gün batımından sonra olacak.

Tutulma, Asya, Avustralya ve pasifik okyanusundan izlenebilirken, ülkemizden gözlemlenemeyecek.

KANLI AY TUTULMASININ ETKİLERİ NELER OLACAK?

Sözcü köşe yazarı Seyran Ataklı 26 Mayıs günü gerçekleşecek Kanlı Ay tutulması olası etkilerini anlattı.

“Yay burcundaki bir tutulma din temalı konuları gündeme getirecektir. Toplumsal olaylar, isyan, deniz kazaları, birinci dekanda yani 5′ de meydana geldiği için büyük uçak kazaları, doğal afetlerin aktifleşeceğine işaret edecektir. Denizlerde gel-git ve büyük tsunamiler meydana gelebilir. Dünya üzerinde savaş ve doğal afetler, özellikle yangınlar aktifleşebilir.

İkizler- Yay aksındaki tutulmalar kanun, hukuk, din, inanç konuları, dogmatik, fanatizm, dini yerler, din adamları, tarikatlarla ilgili konuları öne çıkartacaktır. Terör olayları artabilir, din savaşları yükselebilir. Özellikle Merkür’ün de 29 Mayıs itibariyle retro harekete başlayacak olması, Satürn’ün de retro hareketine başlamasıyla, İsrail ve Filistin arasındaki savaşın şu anlık durmuş olsa da yeniden alevlenerek devam edeceğinin göstergesi olabilir. Dini yerlere yapılabilecek saldırılar mümkün olabilir, uluslararası konular, yurtdışı seyahatlerde yeni kurallar ve uygulamaları karşımıza getirebilir. Üniversite sınavlarıyla ilgili ertelemeler söz konusu olabilir.”

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