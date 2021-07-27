Kazakistan, LinkedIn’i yasakladı

Ağırlıklı olarak beyaz yakalıların kullandığı ve bir iş bulma ve iş bağlantısı sağlama platformu olarak kullanılan LinkedIn’e yasak geldi. Yasağın geldiği ülke ise Orta Asya ülkesi Kazakistan…

Kazakistan Bilgi ve Sosyal Gelişim Bakanlığı, bir açıklama yaparak LinkedIn’deki sanal kumar reklamları ve sahte hesaplar sebebiyle erişim yasağının uygulandığını açıkladı.

Bakanlık, bazı reklamların ve hesapların kaldırılmasını isterken LinkedIn’in ise bu talebe yanıt vermemesi sonrasında yasaklama kararının alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, bu taleplerin yerine getirilmesi durumunda LinkedIn’e erişimin tekrar açılacağı belirtildi.

Sanal kumarhane reklamlarının yasak olduğu Kazakistan’ın komşusu Rusya ile siyasi ve ekonomik bağı kuvvetli… LinkedIn, Rusya’da 2016 yılından beri engellenmiş durumda. Moskova yönetimi Rus kullanıcıların verilerinin ülke dışına çıkarılmasından sonra bu kararı almıştı.

İlginizi Çekebilir Facebook'tan sonra şimdi de LinkedIn! 500 milyon kişinin bilgileri çalındı, satışa çıkarıldı