Kullanıcılarının gizliliğini ihlal eden Zoom’dan 715 milyon liralık anlaşma

Zoom, kullanıcılarının gizlilik ihlali nedeniyle şirkete dava açmasının ardından 85 milyon dolar (yaklaşık 715 milyon lira) ödemeyi taahhüt ettiği anlaşmayı kabul etti.

SOZCU.COM.TR

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Video konferans platformu Zoom, bir süre önce kullanıcıları ile sorun yaşamaya başladı. Kullanıcılar, şirketin verilerini Facebook, Google ve LinkedIn gibi üçüncü taraf şirketlerle izin almadan paylaştığını iddia etti. Ayrıca, platformun zayıf güvenlik önlemleri nedeniyle herhangi bir uyarı almadan troll olarak adlandırılan kişilerin toplantılara aniden girebildiklerini ve “zoombombing” olayını gerçekleştirdiklerini belirttiler.

Digital Trends’e göre, anlaşma henüz ABD bölge yargıcı tarafından onaylanmadı. Ayrıca dava açan Zoom müşterileri, abonelik ücretlerinin bir kısmını da almayı bekliyorlar.

Reuters’e göre söz konusu anlaşma; çalışanların veri gizliliği konusunda eğitilmelerini ve Zoom’un güvenlik önlemlerini iyileştirmesini de gerektiriyor. Zoom, karara şu şekilde yanıt verdi: “Kullanıcılarımızın gizliliği ve güvenliği Zoom için en önemli öncelik ve kullanıcılarımızın bize olan güvenini ciddiye alıyoruz.”

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