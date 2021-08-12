Meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenecek mi?

Perseid meteor yağmurunun en yoğun olduğu günler geldi. Halk arasında `yıldız kayması´ olarak da bilinen meteor yağmuru 13 Ağustos'a kadar çıplak gözle izlenebilecek. Türkiye’de Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için en uygun zaman, 12 Ağustos 23.00-00.00 saatleri arası olarak öngörülüyor.

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Halk arasında `yıldız kayması´ olarak da bilinen göktaşı yağmuru 11-12 ve 13 Ağustos tarihleri arasında gözlemlenebilecek. Şehir ışıklarından uzak, açık havada gece boyunca bir saatte yaklaşık 60 göktaşı görmek mümkün olacak.

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Dünyada 11-13 Ağustos tarihleri arasında izlenebilen Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı.

NASA tarafından “yılın en iyi meteor yağmuru” olarak adlandırılan gök olayı, bugün itibariyle çıplak gözle takip edebilecek.

NASA, 11-12 ve 13 Ağustos tarihlerinin Perseid meteor yağmurunu izlemek için en güzel zamanlar olduğunu belirtirken, saatte ortalama 60 göktaşının görülebileceği görsel şöleni izlemek isteyenleri şehirden uzak bölgelere toplanmaya davet etti.

METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Türkiye'de Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için en uygun gün ve saat, 12 Ağustos 23.00-00.00 saatleri arası olarak öngörülüyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının parçaları olan Parlak Perseidler, yılın en popüler meteor yağmurlarından biridir.

Dünya’nın her yıl kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların içinden geçmesiyle, Perseid Meteor Yağmuru adı verilen görsel şölen ortaya çıkmaktadır.

Perseidler, her yıl temmuz sonu itibarıyla ortaya çıkıyor ve gece gökyüzünde parıldayan ışık çizgileri olarak görülüyor.

En yoğun hâlini ise ağustos ayının ortalarına doğru alıyor.

GÖKTAŞI YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?

Gökbilimciler, Perseid göktaşı yağmurlarının oluşma nedenini güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiğini söylüyorlar. Göktaşı akıntılarını gözlemek için özel bir alete ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenme şansının yüksek. Perseid göktaşı yağmurunu izlemek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor. Perseid akıntısında yeryüzünde saatte 60’a yakın meteor yanması izlenebilecek.